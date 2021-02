Rodrigo Faro posta nos Stories uma foto de Gilberto, do BBB21, e se questiona: Sou eu malhando sofrendo ali no fundo?

24/02/2021 | 18:10



Rodrigo Faro acredita já ter cruzado com Gilberto Nogueira, participante do BBB21, na academia . Em seu Stories, o apresentador da Record TV compartilhou uma foto tirada por Gil em que é possível ver ao fundo um homem muito semelhante a ele malhando.

Na imagem, ele escreveu:

Sou eu malhando sofrendo ali no fundo?

Estando na mesma foto, ou não, parece que existe uma certa ligação entre o brother e o apresentador. Isso porque nesta quarta-feira, dia 24, Faro publicou um vídeo em seu Instagram dançando uma música da Britney Spears, uma das cantoras favoritas de Gil.

No banheiro, enrolado na toalha, Faro fez sua performance da música Toxic. Na legenda, ele escreveu:

Fui sensualizar no banho e quase arrebentei a cara no box. Seduzente até no banho.

Nos comentários, os fãs do apresentador abusaram dos emojis de gargalhada. Uma seguidora escreveu:

Lindo, tá arrasando.