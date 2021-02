Consórcio Intermunicipal decreta lockdown noturno nas sete cidades do Grande ABC

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



24/02/2021 | 17:37



Depois que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), decretou toque de recolher em todo o Estado, os sete prefeitos optaram por adotar as medidas nas cidades do Grande ABC, porém, com restrições ainda mais severas, inclusive nos horários. A determinação é de lockdown noturno, que será das 21h (com uma hora de limite para deslocamento) até ás 4h, iniciando neste sábado (27), com validade até o dia 7 de março. O colegiado se reunirá novamente no dia 5 para definir novas estratégia. Por enquanto, somente São Caetano seguirá o decreto estadual, onde a determinação é de que as pessoas não saiam de suas casas no período das 23h ás 5h.

Na região, a determinação prevê o fechamento dos estabelecimentos às 21h, e das 22h até o fim do período as pessoas não poderão circular pelas ruas, assim como não haverá funcionamento de estabelecimentos e transporte público, podendo permanecer somente farmácias e equipamentos de saúde. Os deliverys estão autorizados a realizar entregas, e o deslocamento por meio de veículos particulares serão permitidos, desde que haja justificativa.

Segundo Paulo Serra, não serão aplicadas multas para pessoas que precisarem transitar no horário restritivo em casos de necessidade. "O foco é combater aglomerações, lazer irresponsável, pancadões e festas", ressaltou o prefeito de Santo André.