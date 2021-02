Emocionada, Zilu Camargo lamenta tentativa de hacker em seu Instagram após foto de lingerie

24/02/2021 | 17:11



Zilu Camargo fez um desabafo em seus Stories do Instagram na última terça-feira, dia 23. Emocionada, a empresária lamentou a tentativa de um hacker, que procurou invadir o seu perfil na rede social para deletar uma foto onde ela aparece de lingerie. Além disso, o criminoso tentou excluir permanentemente o Instagram de Zilu, que tem mais de dois milhões e 200 mil seguidores.

- Pessoal, coloquei um filtro aqui porque estou com o olho inchado de tanto chorar... Com a decepção, com as pessoas. Tem pessoas que vêm aqui, me seguem, me curtem, deixam mensagens maravilhosas, e tem pessoas tentando tirar a minha foto do Instagram, tentando me derrubar, derrubar as minhas redes sociais... Só não conseguiu porque eu recebi um código no meu e-mail, perguntando se era eu que estava deletando meu Instagram, aí eu acudi a tempo. Mas deletaram a foto, porque a foto estava indo muito bem. Tinham muitas mensagens boas, de pessoas do bem, disparou.

A influenciadora mostrou que estava com dificuldade para entender a postura do hacker.

- Eu não entendo o porquê o ser humano é tão ruim. Eu nunca entrei na rede social de alguém para detonar a imagem de alguém, para acabar com a pessoa... Eu sempre prezo a PAZ, o AMOR e o RESPEITO! Eu não consigo lidar com essa maldade toda.

E contou, ainda, que perdeu seguidores por essa situação.

- Além de ter tirado a foto, a pessoa também tirou mais de 50 mil pessoas que me seguiam. É deprimente. Todo dia eu ganho seguidores, mas ao mesmo tempo eu perco, porque a pessoa está tirando seguidores da minha página.

Já no feed, Zilu repostou a foto de lingerie e garantiu que ninguém conseguirá derrubá-la.

Amores, estou repostando essa foto... porque ela foi excluída do meu perfil!!!! Estão denunciando minha conta e minhas fotos há algum tempo... inclusive, estou perdendo muitos seguidores... e vou entrar em contato com o Instagram para ver de onde está vindo essas denúncias que não procedem!!!!! Cada vez que tentarem derrubar o meu perfil, eu retornarei ainda mais forte! #ficaadica, escreveu.

Complicado, não é?