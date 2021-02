Curado do câncer, marido de Ana Hickmann divide momento fofo com o filho

24/02/2021 | 17:10



Nesta quarta-feira, dia 24, Alexandre Correa fez uma publicação ao lado do filho, Alexandre Jr, de seis anos de idade. Como você acompanhou, o marido da Ana Hickmann venceu a luta contra o câncer no pescoço, diagnosticado em novembro do ano passado.

Meu filho, sou um pai feliz e realizado por ter você na minha vida. Ao seu lado tudo é mais fácil. Bom dia, boa quarta-feira! Pra frente!, escreveu.

Nos comentários, Ana não deixou de demonstrar amor pelo filho e pelo marido.

Amo vocês! Tudo pra mim!, comentou a modelo.

Recentemente, o empresário abriu o jogo sobre a doença em entrevista ao Domingo Espetacular, e revelou que perdeu 23 quilos após ficar 21 dias sem comer.

- Tinha certeza que ia morrer. Eu estava preparado. Mas fiquei. Por alguma razão eu fiquei. O que eu fiquei fraco é de você desacreditar. Eu contei: foram 21 dias sem me alimentar, contou.