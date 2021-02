Cristina Karthalian, mãe de Fiuk, manda flores para a casa da mãe de Thaís e desabafa: Estamos juntas

24/02/2021 | 17:10



A relação enrolada de Fiuk com Thaís no BBB21 teve repercussões até mesmo na família dos brothers. Na última terça-feira, dia 23, Cristina Karthalian, mãe do cantor, mandou nada menos que um buquê de flores e uma carta para a mãe da cirurgiã-dentista.

Em parte da mensagem, ela escreveu:

Cara Elismar, nunca nos vimos, mas estamos passando por momentos muito semelhantes, vendo todos os amores das nossas vidas através da TV, mas sem poder tocá-los. Gostaria tanto de conversar com cada uma de vocês. É difícil para o coração de uma mãe ver seus filhos tão expostos ao julgamento de outras pessoas, tendo suas qualidades e defeitos apontados por todos. Ao ouvir a nova música do meu filho, Fiuk, logo me veio o pensamento em todas nós, que somos seus amores verdadeiros.

Nesta parte, Cristina está se referindo ao single que marca a retomada da carreira musical do filho, Amor da Minha Vida, que conta a história de um romance interrompido, um casal que acaba seguindo caminhos diferentes na vida. A música foi lançada nesta quarta-feira, dia 24, e é apenas a primeira de uma série de novidades que o cantor programou para 2021.

Quem também divulgou o lançamento da música foi Cleo e Fábio Jr., irmã e pai de Fiuk. Em uma coletiva de imprensa, a dupla falou sobre a produção do clipe e a nova fase na carreira do cantor.

Segundo a Marie Claire, Cleo declarou:

- Quando ele decidiu entrar, a gente obviamente previu que ele ia deixar as coisas preparadas, e falamos Se você estiver lá, a gente faz por você. Ele já tinha alguns planejamentos meio engatilhados, a gente teve que reorganizar por causa do BBB e família é pra essas coisas.

Já sobre a participação do filho no reality, Fábio disse:

- Acho que essa visibilidade só vem a somar. Está no Big Brother, uma música linda, por que não unir as coisas?

De volta ao BBB21

Ainda em confinamento, Fiuk compartilhou uma história engraçada que aconteceu entre ele e Fernando Zor, da dupla com Sorocaba. Em conversa com Caio e Rodolffo, o cantor disse que uma vez emprestou uma carregador para o sertanejo e nunca mais o viu novamente.

- Enchi o saco, mandei mensagem e ele chegou a falar É só um carregador. Eu falei É o meu. É o meu cabo de três metros. É uma tomadinha que carrega três vezes mais rápido, me arruma essa por** de carregador aí, Fernando.

Brincadeiras à parte, Fiuk disse que sempre gostou de ver Fernando ao lado de Maiara e que torce pelo casal.

- Os dois cantando juntos é bonito demais. Ainda mais os dois namorando, é bonito demais. Eles têm um negócio da hora que parece que tem 15 anos de idade e dá umas briguinhas à noite que é até fofinho. Parece duas crianças, é bonito de ver. Eles têm uns trens de ir e voltar.

O cantor ainda disse que o casal sempre o pressionou para que ele ficasse com Maraísa. Imagina esse casal?

- Eles ficaram metendo uma pilha para eu ficar com a Maraísa. Ligaram pelo Facetime e foi uma encheção. Só risada.

Será que Thaís vai ter chance com Fiuk fora do confinamento?