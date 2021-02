Confira as 52 estreias da Netflix em março

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/02/2021 | 16:48



A Netflix divulgou as atrações que chegam ao seu catálogo em março de 2021. Entre os destaques dos filmes estão Anjos e demônios e a coleção clássica de Karatê Kid. Em relação às séries, chama atenção a estreia de Sky Rojo, dos criadores de La Casa de Papel. A seguir, confira a lista completa do que você poderá acompanhar em breve no serviço de streaming. Vale destacar que alguns títulos contam com links. Isso significa que você pode acessá-los e pedir para a plataforma avisá-lo quando estiverem disponíveis.

Séries

09/03 – A Casa-barco (1ª Temporada): Os amigos músicos Fynn Kliemann e Olli Schulz encaram dois anos de reforma para tentar recuperar a casa-barco do cantor Gunter Gabriel.

10/03 – Quem Casa Quer Casa (1ª Temporada): Uma organizadora de casamentos e uma corretora de imóveis competem para ganhar o coração e o orçamento desses casais. O que será que vão preferir: uma festa espetacular ou a casa dos sonhos?

10/03 – O Traficante (1ª Temporada): Nesta série filmada no estilo documentário, tensões se acirram quando dois cineastas se infiltram em um bairro dominado por gangues para gravar um videoclipe.

12/03 – Paradise Police (Parte 3): Os policiais nada exemplares de Paradise se envolvem em chantagem, roubo de esperma, intimidação em uma confeitaria e outros crimes indescritíveis.

10/03 – Last Chance U: Basquete (1ª Temporada): A série documental Last Chance U chega às quadras de basquete, local em que um técnico de Los Angeles motiva jovens que sonham alcançar todo seu potencial em faculdades de renome.

12/03 – The One (1ª Temporada): Os amores (e as mentiras) saem do controle quando torna-se possível encontrar a pessoa perfeita por meio de um serviço revolucionário baseado na análise do DNA. Série baseada no livro de John Marrs.

15/03 – O Reino Perdido dos Piratas (1ª Temporada): Esta série documental mostra como os verdadeiros piratas do Caribe roubavam riquezas com violência e formaram uma república surpreendentemente igualitária.

17/03 – Sob Suspeita: O Caso Wesphael (1ª Temporada): Baseada em um crime real, esta série traz o famoso caso do político belga Bernard Wesphael, acusado de assassinar a esposa em 2013.

19/03 – F1: Dirigir para Viver (3ª Temporada): Lewis Hamilton, Max Verstappen e outros grandes pilotos buscam a bandeira quadriculada enquanto a covid-19 vira o mundo de pernas para o ar e encurta a temporada de 2020.

19/03 – Sky Rojo (1ª Temporada): Para fugir de um cafetão e seus capangas, três mulheres embarcam em uma jornada alucinante em busca da liberdade. Dos criadores de La Casa de Papel.

22/03 – Navillera (1ª Temporada): Um homem de 70 anos que tem um sonho. Um jovem de 23 anos que tem um dom. Os dois se ajudam a enfrentar as dificuldades e encarar os desafios da dança.

24/03 – Mandou Bem (5ª Temporada): Na quinta temporada os desafios são em duplas. De melhores amigos a irmãos, esses confeiteiros são tudo de ruim.

24/03 – Quem Matou Sara? (1ª Temporada): Depois de passar 18 anos na cadeia, Álex busca vingança contra a família Lazcano, que o incriminou no assassinato de sua própria irmã.

26/03 – Os Irregulares de Baker Street (1ª Temporada): Na Londres do século 19, um grupo de jovens desajustados trabalha para solucionar crimes sobrenaturais sob o comando do Dr. Watson e seu misterioso parceiro Sherlock Holmes.

31/03 – Eu Vi: América Latina (1ª Temporada): Pessoas reais contam suas próprias histórias de fantasmas nesta série de terror que recria vividamente eventos sobrenaturais e paranormais.

Filmes

01/03 – Karatê Kid: A Hora da Verdade (1984): Perseguido pelos valentões da escola, Daniel LaRusso conhece um mestre das artes marciais e acaba aprendendo muito mais do que defesa pessoal.

01/03 – Karatê Kid II: A Hora da Verdade Continua (1986): Daniel LaRusso acompanha o Sr. Miyagi em uma viagem a Okinawa, onde o mestre visita o pai agonizante e reencontra um antigo amor.

01/03 – Karatê Kid III: O Desafio Final (1989): Daniel LaRusso e o Sr. Miyagi têm que se defender de um antigo rival: o sinistro mestre dos Cobra Kai, que eles derrotaram anos antes.

01/03 – Sobrenatural: A Última Chave (2018): Assombrada por memórias antigas, a médium Elise Rainier volta à casa onde cresceu para encarar velhos demônios — e abre a porta para segredos sombrios.

02/03 – A Garota Invisível (2020): Depois de divulgar uma confissão amorosa, Ariana se torna superpopular na escola e até consegue a atenção do crush. Mas a ex-namorada dele não curtiu a ideia.

03/03 – Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (2021): Inspirada pelo passado rebelde da mãe e por uma nova amizade, uma tímida adolescente publica um zine anônimo denunciando o sexismo na escola. Com Amy Poehler e Hadley Robinson.

05/03 – A Sentinela (2021): Transferida para casa depois de uma missão traumatizante, uma soldada francesa usa suas habilidades letais para caçar o homem que feriu sua irmã.

08/03 – Halloween (2018): Há 40 anos, um assassino cometeu uma carnificina na noite de Halloween. Agora ele está novamente à solta, e seu alvo é a única pessoa que conseguiu escapar — e a família dela.

11/03 – Silenciadas (2021): País Basco, 1609. Para adiar sua execução, um grupo de mulheres acusadas de bruxaria se oferece para realizar um Sabbath para o inquisidor.

12/03 – Dia do Sim (2021): Acostumados a sempre dizer “não” para os filhos, um casal resolve realizar os desejos mais malucos das crianças em um dia de poucas regras e muita diversão em família.

12/03 – Filhos de Istambul (2021): Nas ruas de Istambul, na Turquia, o angustiado trabalhador de um depósito de lixo reciclável Mehmet acolhe um menino e logo precisa confrontar sua própria infância traumática.

18/03 – Cabras da Peste (2021): Ao estilo de filmes buddy cop, mas com um toque à brasileira, dois policiais totalmente incompatíveis e de regiões diferentes do País são forçados a trabalhar juntos para desmascarar uma quadrilha que atua no Ceará e em São Paulo.

19/03 – Sem Filhos (2021): Ele se apaixonou por uma mulher que odeia crianças. Mas ele tem uma filha de 9 anos que decide fingir que é sua irmã. O que poderia dar errado?

21/03 – A Febre do Rato (2011): “Febre do rato”, no Nordeste, se refere a algo fora de controle. É como está Zizo, poeta anarquista que publica o jornal que dá nome ao filme. Com Nanda Costa, Matheus Nachtergaele e Juliano Cazarré.

22/03 – Socorro, Virei uma Garota! (2019): O tímido Júlio vê uma estrela cadente e deseja ser a pessoa mais popular da escola. No dia seguinte, ele é Júlia, a garota mais popular do colégio. Escrito por Paulo Cursino, conta também com Manu Gavassi no elenco.

25/03 – Na Mesma Onda (2021): Dois jovens se apaixonam em um acampamento de verão e, diante de uma realidade dolorosa, aprendem um com o outro a aproveitar a vida ao máximo.

25/03 – Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (2009): José Renato viaja a trabalho pelo sertão brasileiro. No percurso, ele se identifica com a sensação de abandono e isolamento dos lugares por onde passa.

26/03 – A Semana da Minha Vida (2021): Neste musical inspirador, um jovem problemático vai para um acampamento de verão pela primeira vez e acaba encontrando amor, amigos e um propósito.

26/03 – Bad Trip (2021): Nesta comédia do mesmo produtor de Vovô Sem Vergonha e Jackass, câmeras escondidas mostram dois amigos que caem na estrada fazendo pegadinhas com pessoas reais.

31/03 – Anjos e demônios (2009): Um simbologista de Harvard tenta impedir um ataque ao Vaticano planejado por uma sociedade secreta que quer se vingar da igreja.

Documentários e Especiais

01/03 – Notorious B.I.G.: A Lenda do Hip Hop (2021): Com filmagens raras e entrevistas aprofundadas, este documentário lança um novo olhar sobre um dos maiores e mais influentes rappers de todos os tempos.

03/03 – O Falsificador Mórmon (2021): Nesta história, os golpes arriscados de uma mente meticulosa causam uma reviravolta e abalam uma igreja sobre um crime verdadeiro.

15/03 – This is Personal: A Marcha das Mulheres (2019): Este documentário mostra a mobilização de milhões de pessoas para a Marcha das Mulheres logo após a posse de Donald Trump em 2017.

16/03 – RebellComedy: Straight Outta the Zoo (2021): Os comediantes do RebellComedy sobem ao palco e abordam temas como identidades trocadas, ser “o engraçado da turma” e a anatomia das estrelas-do-mar.

17/03 – Educação Americana: Fraude e Privilégio (2021): O documentário investiga o responsável por um esquema de suborno que garantia a entrada de herdeiros de famílias ricas e famosas nas melhores faculdades dos Estados Unidos.

23/03 – Loyiso Gola: Unlearning (2021): O comediante sul-africano Loyiso Gola destila filosofia prática e humor sem filtros falando de temas como raça, identidade e política mundial.

24/03 – Seaspiracy: Mar Vermelho (2021): Um cineasta apaixonado pelos oceanos decide documentar os danos que a humanidade causa às espécies marinhas — e descobre uma sinistra conspiração global.

Crianças e Família

05/03 – Cidade de Fantasmas (1ª Temporada): Bem-vindos ao Clube Fantasma! Em suas aventuras por Los Angeles, esta turminha entrevista fantasmas, resolve problemas e aprende um pouco mais sobre a história da cidade.

16/03 – Waffles + Mochi (1ª Temporada): Protagonizado por Michelle Obama, a produção apresenta dois bonecos curiosos que viajam pelo mundo explorando as maravilhas da comida e das culturas pelos lugares em que passam, aprendendo sobre ingredientes de todo o planeta.

19/03 – Alien TV (2ª Temporada): Os repórteres alienígenas Ixbee, Pixbee e Squee voltam à Terra e aprendem mais sobre estranhos costumes humanos e invenções como trens e a moda.

19/03 – Família em Concerto (1ª Temporada): Depois de fracassar na carreira, uma aspirante a cantora country encontra uma vida nova como babá dos cinco filhos adoráveis de um viúvo bonitão.

25/03 – Agência Secreta de Controle de Magias (1ª Temporada): João e Maria, aqueles dos contos de fadas, agora são agentes secretos e precisam usar magia, esperteza e trabalho em equipe para encontrar um rei desaparecido.

29/03 – Luccas Neto em: Acampamento de Férias 3 (2021): Luccas e Gi se separam em uma competição. Meninas e meninos se enfrentam em um show de talentos por uma vaga em uma banda. Quem vai levar a melhor?

31/03 – Pedro Coelho (2018): Nesta combinação de live-action e computação gráfica, Pedro Coelho enfrenta um novo e difícil rival na batalha pelos vegetais da horta do fazendeiro.

Anime

04/03 – Círculo de Fogo: The Black (1ª Temporada): Em um país tomado por monstros, dois irmãos procuram os pais e acabam encontrando criaturas desconhecidas, figuras estranhas e aliados inesperados.

18/03 – B: The Beginning (2ª Temporada): Quando Keith é levado e alguém do passado de Koku ressurge, o assassino B e todos os outros são arrastados para uma conspiração envolvendo a coroa.

25/03 – DOTA: Dragon’s Blood (1ª Temporada): Depois de encontrar um dragão e uma princesa com sua própria missão, um cavaleiro se envolve em eventos muito maiores do que jamais poderia imaginar.