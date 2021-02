8 motivos para incluir Mônaco na próxima viagem à Europa

Redação

Do Rota de Férias



24/02/2021 | 16:18



Quando os brasileiros puderem viajar sem restrições para a Europa, vale a pena considerar a inclusão de Mônaco no roteiro. Seguro e bem-localizado, o destino queridinho dos milionários no Velho Continente oferece uma série de experiências a quem chega de fora.

Uma vez no principado, dá para fazer compras, ir a cassinos, ver-se no circuito mais icônico da Fórmula 1, frequentar bons restaurantes. conhecer um dos principais aquários do mundo e ter contado direto com uma natureza privilegiada. Confira oito motivos para considerar uma visita a Mônaco na próxima viagem à Europa.

8 motivos para ir a Mônaco

Segurança

Mônaco é um dos locais mais seguros do mundo, com um policial para cada cem habitantes. Há vigilância por vídeo 24h em todo o território do principado, que pode bloquear o acesso a suspeitos em qualquer momento, Equipes internas de vigilância no Cassino de Monte-Carlo e em todos os hotéis e estabelecimentos de jogos de azar ajudam a aumentar a sensação de segurança dos hóspedes.

Temperatura ideal

Com mais de 300 dias de sol e um clima mediterrâneo ameno, Mônaco desfruta de uma temperatura ideal durante todo o ano. A proximidade do mar e das montanhas emprestam grande diversidade ao principado. Uma vez lá, é possível acordar à beira-mar, passar o dia esquiando e jantar em lugares badalados.

Localização

Mônaco fica no coração da Europa, a menos de duas horas das principais capitais do continente, seja de avião, seja de trem, carro ou barco. Por isso, o local é marcado por uma mistura das influências da Riviera Francesa e da costa italiana.

Patrimônio arquitetônico

Grandes nomes da arquitetura deixaram suas marcas em Mônaco. Charles Garnier, por exemplo, projetou o Cassino e a Ópera de Monte-Carlo, enquanto Gustave Eiffel deu vida ao teto de vidro do hotel Hermitage. Mais recentemente, Victor Vasarely destacaou-se com seu mosaico colorido no telhado do hotel Fairmont, enquanto o arquiteto Norman Foster projetou o Yacht Club de Monaco e Renzo Pianoidealizou o novo Ecodistrito Le Portier (em construção).

Hospedagem

Com um total de 2.500 quartos, a oferta hoteleira contempla estabelecimentos que ostentam entre duas e inco estrelas. Ou seja, não é só de luxo que vive o principado. É possível aproveitar todas as estações do ano em Mônaco, da primavera e verão ao outono e inverno.

Gastronomia

Com casas que trabalham com especialidades mediterrâneas a mesas repletas de pratos estrelados, Mônaco oferece uma grande variedade de restaurantes. É possível tomar um café da manhã na Place du Marché, almoçar em um estabelecimento de prestígio e jantar em uma cervejaria com especialidades locais. Situado entre a França e a Itália, o principado acumula mais de 700 anos de influências e culturas culinária ligadas à arte de viver mediterrânea.

Compras

O principado oferece ótimas opções de compras. Desde a Carré d’Or e suas lojas de luxo até os bairros mais populares, há opções para públicos variados.

Natureza

O Príncipe Albert II costuma dizer que a proteção ambiental é uma das principais preocupações do principado. De fato, quem vai até Mônaco pode ficar em hotéis com certificação ecológica, se surpreender com soluções de mobilidade, descobrir parques, jardins e reservas marinhas, e ainda desfrutar de experiências culinárias em estabelecimentos que trabalham com produtos orgânicos locais.

Reserva de hotéis em Mônaco

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Com ele, você pode fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há opções, no Brasil e no mundo, com uma política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis.

Passagem aérea para Mônaco

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode pesquisar o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também pode criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Clique aqui para reservar e comprar sua passagem para Mônaco.

Seguro de viagem na Europa

Encontre as melhores opções do mercado de seguro de viagem, de acordo com o período e o local que irá visitar, a partir das pesquisas realizadas pelo Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, garantido assim pra você os melhores preços.

Clique aqui para fazer seu seguro de viagem na Europa.

Chip de telefone e internet na Europa

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, um chip de internet e telefone é essencial. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. Temos uma parceria especial com a Viaje Conectado, que oferece diversos pacotes com 10% de desconto. Use o cupom rotadeferias.

Clique aqui para comprar seu chip de viagem na Europa.