Turismo gastronômico: explore os sabores do sul da Bahia

Redação

Do Rota de Férias



24/02/2021 | 16:18



As atrações da Bahia vão muito além dos cenários maravilhosos, dos pontos turísticos históricos e de eventos como o famoso Carnaval de Salvador ou a tradicional festa do Senhor do Bonfim. Com diferentes sabores e receitas cheias de personalidade, o estado é uma ótima opção para os fãs de turismo gastronômico.

Turismo gastronômico: sul da Bahia

A gastronomia é um forte indicativo sobre as raízes culturais das pessoas que vivem na Bahia. Quem opta por degustar novas sensações e sabores deve entender que os pratos típicos contam uma história e intensificam a experiência da viagem.

A dica para quem faz turismo gastronômico é não se restringir somente aos restaurantes mais tradicionais. Um breve passeio pelas feiras e mercados municipais do sul da Bahia, por exemplo, pode enriquecer muito o repertório culinário dos viajantes. O município de Prado é lar de ótimas opções nesse estilo.

A cidade, chamada de Caribe brasileiro, guarda tesouros turísticos e gastronômicos. Por lá, é possível experimentar o famoso tempero baiano em combinações da culinária internacional. A moqueca é um dos grandes destaques. Feita com peixes, frutos do mar e tomate, ela também leva azeite de dendê, leite de coco e pimentão – uma receita diferente das preparadas Brasil afora.

Outro prato muito conhecido e um dos mais prestigiados é o bobó de camarão. A diversidade gastronômica na cidade, em especial no famoso Beco das Garrafas, é imensa e as descobertas podem levar a um mundo e novas possibilidades, aromas e sabores.

Onde ficar em Prado

A sugestão de hospedagem na cidade é a Pousada Casa de Maria. O local conta com 24 apartamentos, todos devidamente equipados com ar-condicionado, smart tv, frigobar livre, ventilador de teto, cofre digital e itens de banheiro, como amenities, secador de cabelo e espelho de aumento flexível.

Na área de lazer, há espaço para massagem, piscina, sauna, além de um aconchegante bar e restaurante. O estabelecimento é pet friendly e tem o “Selo Turismo Responsável – Limpo e Seguro”, que garante o cumprimento dos protocolos específicos para a prevenção da covid-19.

