O que fazer em Maresias: roteiros de três, cinco e sete dias

Cachoeiras, trilhas, piscinas naturais, ilhas, mergulho e até rapel são algumas atividades interessantes para viajantes que ainda não sabem o que fazer em Maresias. Dono de uma das mais belas praias do litoral norte de São Paulo, o destino surpreende com uma variedade de passeios e de roteiros, dos mais curtos, perfeitos para um fim de semana longe do estresse das grandes cidades, aos mais longos, que são ideais para quem quer curtir as férias.

Com fácil acesso rodoviário por meio de estradas seguras do eixo Rio-São Paulo, a apenas 173 km da capital paulista, a cidade é garantia de uma viagem tranquila, ao ar livre e com a natureza por todos os lados, com muito bem-estar para o corpo e a mente. Abaixo, confira três sugestões de roteiros para curtir o destino ao máximo.

O que fazer em Maresias: sugestões de roteiros

Roteiro de 3 dias

Para o primeiro dia em Maresias, a dica é fazer a Trilha dos Mirantes, que liga o destino à praia vizinha de Paúba em um trajeto de 2 km. Entre vegetação e rochas costeiras, o caminho é tranquilo e conta com dois mirantes naturais, que oferecem vistas panorâmicas para as duas praias citadas e para as ilhas de Alcatrazes e Montão de Trigo. No final, um rapel de 10 metros de altura, ideal para os aventureiros iniciantes, garante fotos incríveis. Dessa trilha também sai o acesso para a Praia do Saco, ou Praia dos Pescadores, pequena faixa de areia praticamente deserta.

Outro passeio que não pode faltar em um roteiro mais curto em Maresias é o circuito das cachoeiras do Ribeirão de Itu. A trilha de nível moderado atravessa a Mata Atlântica dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, na vizinha Boiçucanga, e leva a uma sequência de três cachoeiras deslumbrantes: Samambaiaçu, da Pedra Lisa e da Hidromassagem.

No último dia, um tour de bicicleta pelo bairro é uma ótima pedida para conhecer um pouco da cultura local e avistar as belezas pelo caminho. A dica é seguir até o Poço do Caetano, conjunto de piscinas naturais de águas cristalinas e pequenas quedas d’água cercadas pela Mata Atlântica.

Após os passeios, a Praia de Maresias é o lugar certo para curtir o sol e o mar e relaxar. Com 5 km de extensão, a longa faixa de areia clara e fofa se estende do Canto do Moreira, preferido entre os surfistas, ao Canto da Barra, onde as águas são mais tranquilas no encontro do rio com o mar. Há ainda espaços para futevôlei, beach tennis e outros esportes na areia, além de uma pista de skate na Praça Internacional do Surfe e uma ciclovia.



Roteiro de 5 dias

Depois da Trilha dos Mirantes, das cachoeiras do Ribeirão de Itu e do biketour até o Poço do Caetano, o destaque do quarto dia da viagem é Calhetas, a apenas 25 minutos de Maresias. Bem tranquila e reservada, a Praia de Calhetas tem areia clarinha e águas cristalinas. O acesso só é possível por meio de uma curta caminhada. Já a Trilha de Calhetas leva a uma cachoeira de 95 metros de altura, considerada o melhor lugar da região para fazer rapel. No topo, os corajosos são presenteados com uma vista privilegiada para o oceano.

No dia seguinte, é possível realizar um passeio náutico pelas ilhas próximas a Maresias. O roteiro geralmente compreende paradas na Ilha das Couves, na Ilha dos Gatos e em As Ilhas. O trajeto por si só já rende visuais espetaculares, mas o viajante também consegue caminhar pelas rochas, nadar em piscinas naturais efazer snorkeling ou mergulho.

No fim da tarde, a dica é ir ao mirante, que pode ser acessado a partir da estrada entre Boiçucanga e Maresias – ali, dá para observar a praia em toda sua extensão e ainda admirar o pôr do sol. Outro passeio bom para esse horário é conhecer o Beco da Mulher Maravilha, o canto da arte urbana em Maresias. No caminho para a praia, é uma viela que ganhou vida nova com o colorido dos muros grafitados.

Roteiro de 7 dias

Caso sua estadia em Maresias seja mais prolongada, vale agendar um passeio a um dos maiores pontos naturais da região: o Arquipélago de Alcatrazes. Localizado a 45 km da costa de São Sebastião, ele foi aberto ao turismo há pouco mais de dois anos.

Por ser um refúgio de vida silvestre, as atividades permitidas se concentram apenas no entorno das ilhas, com mergulho, snorkeling e visita embarcada, e o passeio só pode ser realizado com empresas cadastradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A área abriga mais de 1.300 espécies (sendo 100 delas ameaçadas de extinção) e é considerada berçário de vida marinha, com uma biodiversidade maior do que a de Fernando de Noronha (PE).

No último dia da viagem, aproveite para caminhar pelo centro histórico de São Sebastião, repleto de construções em estilo colonial, restaurantes e lojinhas. Vale também conhecer outras praias próximas a Maresias, como Santiago e Toque Toque Pequeno.

