Região do Alentejo, em Portugal, abriga belos cenários naturais

24/02/2021 | 16:18



A região do Alentejo, em Portugal, que pode ser acessada desde Lisboa, é muito conhecida por seu impressionante patrimônio histórico, que inclui imponentes castelos medievais, vestígios das ocupações romana e árabe, construções megalíticas com milhares de anos, vilas centenárias e igrejas belíssimas. No entanto, os viajantes que se aventuram pelo local também se encantam com outra atração: a natureza, que impulsiona um espetacular turismo rural e até mesmo pedidos de casamento.

O patrimônio natural do Alentejo é riquíssimo, e os turistas podem não só observá-lo, como também curtir experiências inesquecíveis por entre suas paisagens. Confira alguns cenários naturais da região e atividades para aproveitá-los da melhor forma possível, com direito a trilhas e visitas a vinícolas.

Região do Alentejo: atrações naturais

Vastos campos

Com um território amplo, o Alentejo conta com muitos espaços rurais entre suas pequenas vilas e povoados. São campos que sobem e descem com o solo e ondulam com o vento. Eles podem ser avistados em viagens de carro entre um destino e outro. Durante a primavera, ficam coloridos com as diferentes flores que ali crescem. Já no verão, são dominados por uma coloração dourada encantadora. São ótimos locais para piqueniques com iguarias e vinhos alentejanos, passeios de bicicleta ou caminhadas.

Vinícolas incríveis

A região do Alentejo é uma grande produtora de vinhos. Por isso, seus campos são recortados por extensas vinícolas das mais variadas castas de uvas tintas e brancas. Além de oferecer um visual incrível, as vinícolas garantem um bom lugar para atividades de enoturismo, que vão desde passeios para conhecer todas as etapas da produção até degustações completas, refeições harmonizadas e piqueniques ao ar livre.

Lagos tranquilos

Diversos lagos estão espalhados pelo território alentejano. O mais famoso deles é o Alqueva, o maior lago artificial da Europa, que fica próximo à fronteira com a Espanha. Além da possibilidade de viver dias sossegados à beira deles ou em passeios de barco, é possível se aventurar em canoa, caiaque, stand-up paddle, esqui aquático e muito mais.

Praias de areia dourada

Se a pedida for água salgada, também não faltam opções. O Alentejo tem praias que vão desde as mais urbanas até as secretas. Ao norte de Sines, há uma única praia de areia dourada, que se estende por 50 km. Ao sul, pequenas praias escondem-se entre falésias e oferecem paisagens inesquecíveis. Mas os viajantes podem ir além: em Troia, passeios de barco levam os turistas para observar os brincalhões golfinhos que vivem no Estuário do Sado. Em Comporta, as ondas convidam surfistas iniciantes e experientes. Já em Melides, a melhor pedida é o kitesurfe. Para quem prefere se aventurar em terra firme, é possível fazer uma trilha pelo litoral, como o Trilho dos Pescadores da Rota Vicentina, que liga Porto Covo a Odeceixe.

