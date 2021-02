Oxford, Cambridge, Brighton e Bristol: conheça a Inglaterra muito além de Londres

Redação

Do Rota de Férias



24/02/2021 | 16:18



A maioria dos brasileiros que vai à Inglaterra concentra a viagem em grandes cidades, como Londres e Liverpool. O país, porém, abriga muitas outras joias que podem engrandecer ainda mais o roteiro. Confira alguns destinos que podem entrar na lista.

4 regiões diferentes para conhecer na Inglaterra

Oxford

Com arquitetura encantadora e rica história acadêmica, Oxford é uma cidade incrível. Conhecida como City of Dreaming Spires (Cidade das Torres dos Sonhos), a região é famosa pelos majestosos edifícios universitários. Uma vez lá, vale a pena ir a pontos turísticos como a Ponte dos Suspiros, o Palácio de Blenheim e o shopping Bicester Village.

A uma curta distância do centro da cidade alcança-se North Wessex Downs. Com uma paisagem verde exuberante, a região é tomada por moinhos de vento e canais, bem como locais históricos, incluindo o Castelo de Highclere, mais conhecido como Downton Abbey.

Como alternativa, a oeste de Oxford fica Cotswolds, lar de algumas das vilas mais pitorescas da Grã-Bretanha. Ali há casas de pedra em tons de mel e cidades mercantis com rica variedade de comida e bebidas no outono.

Cambridge

História e romance se misturam em Cambridge, cidade marcada pelos campi universitários medievais, que valem a visita e, assim como os de Oxford, remetem aos cenários de Harry Potter. Uma vez lá dá também para navegar pelo Rio Cam e visitar o fascinante Museu Fitzwilliam.

Quem tiver tempo pode ainda rodar uma hora de carro ou trem partindo de Cambridge rumo a Burry St Edmunds. Das históricas ruínas da dbadia e da Catedral de St Edmundsbury ao menor pub da Grã-Bretanha, o local é um tesouro escondido no interior.

Outra opção nos arredores de Cambridge são os lagos e ciclovias deliciosas do Parque de Milton Country, que reluz em tons avermelhados e dourados durante o outono.

Brighton

Na costa sul da Inglaterra desponta Brighton, que ostenta diversas atrações. Para ver a cidade do alto, vale a pena subir até a plataforma da moderna torre British Airways i360º. Paisagens do mar também podem ser vistas desde o icônico cais local. E não dá para ir embora sem conhecer o distrito comercial de The Lanes.

Nos arredores, a dica é seguir até Devil’s Dyke, a apenas 8 km do centro de Brighton. O local abriga o maior vale seco da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, com destaque para as áreas verdes do Parque Nacional de South Downs.

Desde Brighton também dá para chegar ao coração de High Weald, que abriga uma paisagem deslumbrante, marcada por vinhedos.

Bristol

A vibrante Bristol, no sudoeste da Inglaterra, é a cara do país. Tem ruas de paralelepípedos, pubs com muita música boa e restaurantes à beira-mar. As experiências na região incluem admirar as vistas da Ponte Suspensa de Clifton, ver obras de arte de Banksy, passear pelos deques do histórico navio SS Great Britain e explorar o museu M Shed.

Bristol também serve de base para quem deseja visitar a belíssima área verde da Reserva Natural Nacional de Leigh Woods, avistada desde o topo da famosa ponte suspensa. Ou ainda para quem quer desbravar Cotswolds, lar da ampla coleção botânica de Westonbirt Arboretum.

Há ainda a alternativa de viajar cerca de 32 km rumo ao sul de Bristol para descobrir a beleza natural de Cheddar Gorge, nas Colinas de Mendip. Com 120 metros de profundidade e 5 km de extensão, o desfiladeiro oferece lindas vistas.

