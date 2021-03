Hotel no sul do Brasil oferece hospedagens em “casulos”

Redação

A partir de março, o hotel no sul do Brasil Parador, em Cambará do Sul (RS), vai inaugurar novas opções de acomodações. Os viajantes poderão se hospedar em barracas de madeira em formato de casulos. O projeto, concebido pelos proprietários do local e desenvolvido pela Construtora Casa da Montanha ao longo dos últimos dois anos, tem um design arrojado (mesclando linhas contemporâneas com detalhes rústicos), que valoriza elementos da região e a natureza do entorno.

As acomodações foram construídas com estrutura de madeira de reflorestamento tratada. O glamour fica por conta do design de interiores, que traz elementos naturais, como galhos de árvores na cabeceira da cama e itens de decoração em madeira e palha. Há também uma luminária pendente feita em lã de ovelha pela artista Inês Schertel.

Ao todo, são 7 sete casulos (por enquanto). Eles foram batizados com nomes de abelhas nativas, como Mandaçaia, Jataí e Guaraipo, já que essas espécies costumam armazenar o mel envolto em uma cera que lembra o design das barracas.

Os “casulos” do hotel no sul do Brasil

Os novos casulos do Parador têm capacidade para até duas pessoas. Eles contam com 24 metros quadrados e são totalmente equipados para dar o máximo de conforto ao hóspede, com deque privativo com banheira de hidromassagem e uma lareira ecológica para contemplar a bela vista dos Campos de Cima da Serra. Todas as barracas possuem ar-condicionado, lençóis térmicos, banheiro completo com amenities by L´Occitane e minibar com mimos cortesia.

Com preços a partir de R$ 1.400, as diárias permitem que o viajante aproveite toda a infraestrutura do Parador e os serviços prestados pelo hotel, como área social com sala de estar, lareira de pedras, bar, mesa de bilhar e um espaço de bem-estar com sala de massagens e tratamentos de beleza assinados pela grife francesa L´Occitane em Provence.

Gastronomia do sul do país

O Alma RS – Cozinha, Natureza & Fogo, restaurante do hotel no sul do Brasil, é especializado na culinária da região. Às quartas e sábados, é possível provar um tradicional churrasco preparado no fogo de chão com cortes nobres acompanhado de delícias preparadas na brasa. Já aos domingos, o destaque é o almoço campeiro com pratos típicos da gastronomia gaúcha.

Atividades de lazer

Para quem quer desbravar a região, há vários passeios por terra, água e ar. Eles podem ser adquiridos no momento da reserva ou diretamente no hotel. As opções incluem visitas aos parques nacionais e cachoeiras da região, cavalgadas na fazenda, passeio de quadriciclo, bicicleta e voos de balão, além de trajetos panorâmicos de helicóptero com vista para os cânions Fortaleza e Itaimbezinho.

