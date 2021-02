24/02/2021 | 14:10



Alguns atores tem uma carreira sólida na música, outros se aventuram em ocasiões especiais, como em campanhas publicitárias, por exemplo. Depois de Bruna Marquezine, agora foi a vez de Juliana Paes soltar a voz em um vídeo para uma grife de roupas.

Com um visual todo roqueiro, Juliana canta a música Lança Perfume, um dos maiores hits da carreira de Rita Lee, na campanha de inverno 2021 para a marca de mesmo nome da canção.

No clipe, ela usa vários looks, entre eles um vestido de couro preto. A atriz ainda usa uma peruca loira com franjinhas, ajudando a definir o tom cheio de atitude da coleção.