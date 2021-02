Túlio Gadêlha é detonado nas redes sociais após elogiar saída de Karol Conká do BBB21: Não dá para levar o namorado de Fátima Bernardes a sério

24/02/2021 | 14:10



Parece que a coisa ficou feia para Túlio Gadêlha, o namorado de Fátima Bernardes! Na madrugada desta quarta-feira, dia 24, o deputado federal fez uma postagem no Twitter sobre a saída de Karol Conká do BBB21 e acabou sendo criticado por internautas.

Karol foi eliminada com 99,17% dos votos - um recorde de rejeição dentro do reality show - e muitas celebridades haviam comentado sobre a preocupação com um possível linchamento da rapper fora do programa. Túlio Gadêlha, aparentemente na mesma linha de pensamento, destacou que Karol saiu arrependida da competição e que, fora da casa, continuaria sendo uma grande profissional:

Karol Conká saiu bem do jogo. Com humildade. Com o pé no chão. Aqui fora continua uma grande rapper e ativista.

Alguns usuários da rede social, no entanto, viram o comentário como uma defesa para a cantora, e logo passaram a criticar Túlio:

Ô Túlio, que mundo você vive?, comentou um seguidor.

Em que universo paralelo o namorado da Fátima Bernardes vive?, questionou outro.

Ativista? Só se for de internet como muitos: só discurso, pois o conteúdo é vazio e o trabalho de base é zero, né? Pelo amor de Deus., finalizou outra!

Outros comentários do namorado de Fátima, no entanto, ressaltam a rejeição de Karol e comemoram o fato de que Gil permanece na competição:

Prefiro olhar o copo meio cheio. O outro recorde do BBB é de um nordestino LGBTQIA +. É a menor rejeição da história: 0, 29%!