Caminhões VW Constellation reforçam frota do Corpo de Bombeiros de São Paulo

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



24/02/2021 | 13:18



A frota de caminhões do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo foi reforçada com 40 novas unidades do modelo VW Constellation 17.280. Os veículos, que serão usados para salvamento e combate de incêndios, devem ser divididos entre os municípios paulistas.

De série, os Constellation 17.280 contam com motor MAN D08, que entrega potência máxima de 277 cv e torque de 1.050 Nm. O propulsor tem tecnologia EGR para controle de emissões, dispensando o uso de Arla 32. Os veículos da família Constellation também são referência no mercado em atributos como robustez e confiabilidade. Para o combate aos incêndios, os caminhões receberam o implemento denominado auto tanque bomba. Ele é capaz de armazenar 12 mil litros de água e tem bomba com capacidade de 500 galões (1.900 litros) por minuto.

“Os veículos têm demonstrado uma grande eficiência, principalmente nos quesitos desempenho, segurança e facilidade de manutenção”, afirma o tenente coronel Wagner Giurni Gomes, chefe do Centro de Suprimento e Manutenção do Material Operacional de Bombeiros de São Paulo. “Além disso, os caminhões têm nos proporcionado menor tempo de resposta para os deslocamentos nas ocorrências operacionais, em função da melhora da performance da viatura, e a diminuição do estresse e fadiga dos motoristas durante essa movimentação para o atendimento das emergências, que resulta a maior segurança para o nosso trabalho”, completa.

