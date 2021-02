KitKat ganha e-commerce exclusivo com sabores de diversos países

Bianca Bellucci

24/02/2021 | 13:18



Prestes a completar 100 anos de atuação no Brasil, a Nestlé lança no País um e-commerce exclusivo de KitKat. No portfólio, são mais de 50 sabores inspirados em diversos países do mundo, além de produtos importados e serviços, como a personalização de chocolates e embalagens. O usuário pode escolher opções de dois, quatro ou seis barrinhas, e delícias que variam da brasileiríssima pamonha ao wasabi, a raiz forte japonesa. Os preços começam em R$ 2,90 para a unidade do menor doce.

O e-commerce também traz como novidade o Break Society, o clube de fidelidade de KitKat, que entregará conteúdos e benefícios especiais aos associados. Para fazer parte do programa, basta realizar um cadastro no site. Na primeira compra, por exemplo, o usuário já tem direito a 10% de desconto. Por enquanto, a loja virtual só está atendendo a Grande São Paulo, onde a entrega dos chocolates é realizada no mesmo dia.

Vale destacar que o e-commerce é derivado do sucesso da Flagship KitKat Chocolatory, primeira loja da marca lançada no Brasil, aberta em 2019 no Shopping Morumbi, em São Paulo. O espaço pioneiro, inclusive, resultou na expansão da marca com a inauguração de 10 quiosques no estado de São Paulo ao longo de 2020.