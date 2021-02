Não quer se arrepender? Consulte estes sites de críticas antes de assistir a séries e filmes

Bianca Bellucci

24/02/2021 | 13:18



Nem sempre é fácil escolher um filme ou uma série dentre as ofertas de streaming. Para ajudar nessa seleção, no entanto, existem sites de avaliação que atribuem notas para os títulos. Mesmo que os valores não sejam verdade absoluta, já que gosto não se discute, eles podem livrar os internautas de boas roubadas antes de apertar o play. Aqui, o 33Giga separou quatro termômetros queridinhos da internet. Confira!

A nota do Metacritic, batizada de Metascore, é baseada no cálculo médio de todas as críticas e avaliações das mídias especializadas cadastradas no site. Na prática, os títulos recebem um valor em uma escala que varia de 0 a 100 e são separados por cor. Vermelho é ruim (0-39), amarelo é mediano (40-59) e verde é bom (60-100). Além de filmes e séries, a plataforma também trabalha com notas de jogos e músicas. O conteúdo está em inglês.

Este site brasileiro compila as notas médias de dois tipos de críticas: dos usuários e da imprensa. Isso sem contar a avaliação própria do AdoroCinema, que fica separada. Todos os termômetros vão de 0 a 5 estrelas e podem ser acessados pelos usuários. Entretanto, nem todo título apresenta as três análises. É mais comum encontrar a relação completinha nos blockbusters.

Diferentemente dos outros sites desta lista, as notas do IMDb são baseadas unicamente na avaliações dos usuários e não dos críticos. Disponível em inglês, a plataforma utiliza uma classificação que vai de 0 a 10, sendo que a opinião dos internautas mais assíduos têm peso maior na nota final. Ainda é importante ressaltar que, como os usuários são responsáveis pelas avaliações, os valores mudam diariamente.

Este site de avaliações classifica os títulos entre “tomates frescos” para os bons e “tomates podres” para os que não agradaram tanto. A nota é uma média baseada em críticas de mídias especializadas cadastradas no Rotten Tomatoes. Para conseguir o selo positivo, é preciso ter pelo menos 60% de avaliações boas. Vale destacar que os filmes são analisados como um todo, mas as séries podem ser avaliadas por episódio ou temporada. O conteúdo está em inglês.