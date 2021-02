Após grave acidente, Tiger Woods passa por cirurgia de emergência e já se encontra acordado, responsivo e se recuperando

24/02/2021 | 13:10



O jogador de golfe Tiger Woods sofreu um grave acidente de carro na última terça-feira, dia 23, enquanto dirigia em uma estrada de Los Angeles, nos Estados Unidos. Já na madrugada desta quarta-feira, dia 24, os perfis oficiais do golfista nas redes sociais divulgaram um boletim de seu estado de saúde.

De acordo com o comunicado, Tiger foi submetido a um longo procedimento cirúrgico na perna direita e no tornozelo depois de ser levado ao hospital. Diversos músculos e ossos teriam sido afetados, de modo que os médicos tiveram de introduzir hastes e pinos para corrigir os ferimentos. O relatório traz ainda um depoimento do diretor médico do hospital no qual o jogador está internado, o Harbor-UCLA Medical Center, que explica a situação:

O Sr. Woods sofreu lesão ortopédica significativa em sua extremidade inferior que foi tratada durante cirurgia de emergência por especialistas em trauma ortopédico em um centro de trauma de nível um. Fraturas expostas cominutivas que afetam as porções superior e inferior da tíbia e dos ossos da fíbula foram estabilizadas por meio da inserção de uma haste na tíbia. Lesões adicionais nos ossos do pé e tornozelo foram estabilizadas com uma combinação de parafusos e pinos. Um trauma no músculo e nos tecidos moles da perna exigiu a liberação cirúrgica da conversão dos músculos para aliviar a pressão devido ao inchaço.

Por fim, o comunicado afirma que Tiger está acordado, responsivo e se recuperando em seu quarto de hospital, e que por hora não há mais atualizações.