María Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha do seriado Chaves, curte viagem no México

24/02/2021 | 13:10



Uau! A atriz María Antonieta de Las Nieves, eterna Chiquinha do seriado Chaves, usou o Instagram para compartilhar algumas fotos da sua viagem no México.

Nadar no mar foi uma grande experiência. Obrigada à vida por momentos felizes como esses e na companhia das pessoas que amo, escreveu a atriz na legenda de uma foto em que ela aparece dando um lindo sorriso para a câmera.

Aos 70 anos de idade, María Antonieta postou essa foto no mar e escreveu: Hoje em dia, não sabemos quanto tempo nos resta com nossos entes queridos. Não espere para dizer que os ama e mimá-los. Seja feliz!

A atriz que está super feliz na viagem e dividindo cada momentinho com seus fãs e seguidores, aproveitou as redes sociais e compartilhou uma foto em uma lancha com a seguinte legenda:

Um, dois, três. Prestes a nadar no mar.

Fofa!