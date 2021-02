Após rejeição recorde de Karol Conká, artistas pedem 'mais amor' fora do jogo

24/02/2021 | 11:38



Uma selfie da Karol Conká foi publicada no perfil do Instagram do Big Brother Brasil logo após a eliminação da rapper com o maior índice de rejeição da história. A legenda diz: "Cheguei, Brasil. Não me cancelem" e traz um emoji de risada. Nos comentários, um misto de "já vai tarde" com "mais amor, por favor". O público mandou recados como "já está cancelada", enquanto outra parte deseja evolução e sorte para a artista.

"O jogo da Karol acabou quando ela saiu pela porta da casa. A vida continua aqui fora. Todos nós temos família, trabalhos, uma vida pela frente. Importante respeitarmos o espaço do outro. Daqui pra frente, começa um outro jogo na vida da Karol. Desejo todo sucesso, sorte e paz!", escreveu um seguidor.

No perfil oficial da Karol, a equipe publicou uma série de fotos da rapper no reality e escreveu: "estamos de braços abertos para receber a Karol! Os próximos dias serão de muita reflexão e compreensão. O BBB é um jogo, fácil para os que assistem, mas difícil para os que vivem os dias intensos dentro da casa. Hoje é o fim do jogo e o começo de uma nova fase para a Karol - fase essa de carinho, reflexão e compreensão. Após cumprir as próximas pautas do programa, ela estará por aqui".

Na publicação, famosos demonstraram seu apoio. Vitor diCastro postou: "o que importa é daqui pra frente, é olhar pra trás como referência e evoluir. E que tudo melhore depois". Marcela Mc Gowan desejou força para a amiga: "forças Karol! Que tudo isso seja um grande aprendizado, que você saia disso mais forte! Conheço uma versão linda sua que faz uma sala lotada sorrir por horas! Cuide e cure o que precisar, reconheça, aprenda, só não desista, porque isso nem combina com você". Mc Rebecca também comentou: "muitas forças, que você possa aprender com os erros minha amiga, muita Luz pra você".

A apresentadora do programa Som a Pino da Rádio Eldorado, Roberta Martinelli, já tinha defendido a posição de artista de Karol antes mesmo da sua eliminação. "Vieram me perguntar se eu continuaria levando a Karol no meu programa. E a resposta é sim! Se ela tiver um trabalho dentro do que penso na minha curadoria ela vai sim. Acho questionável as pessoas aqui fora cancelarem shows e trabalhos porque ela fez isso ou aquilo num reality competitivo", declarou.

A cantora Anitta também já havia condenado o linchamento na internet que Karol estava sofrendo. E até mesmo Lucas Penteado, que foi um dos participantes que se desentendeu com a rapper e já deixou a casa por desistência, se manifestou contra o cancelamento. "O BBB é um jogo. Tudo é diferente, é em outra dimensão! Não desejo a ninguém o ódio e a violência. Quem repudia o que eu vivi, deve agir diferente. Desejo a Karol acolhimento, da família e de quem a ama, e desejo ainda mais aprendizado e recomeço! Todo mundo merece recomeçar", declarou o ator.