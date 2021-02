Karol Conká participa do Mais Você e abre o coração: - Passando uma vergonha em rede nacional

24/02/2021 | 11:10



Depois de ser eliminada com 99,17% de votos e marcando a maior rejeição de todas as edições do BBB, Karol Conká marcou presença em um café da manhã meio amargo com Ana Maria Braga, cumprindo a agenda do eliminado da semana.

A apresentadora já começou o Mais Você comentando que foi atrás de mais informações sobre a rapper e descobriu que ela, curiosamente, nasceu no dia mundial da paz, mas que infelizmente ela não causou nada disso dentro da casa mais vigiada do Brasil, Além disso, Ana Maria comentou também que Karol é do signo de capricórnio e que tem as seguintes características: pretenciosos, originais, controladores, não se adaptam as regras e são altruístas.]

Logo de cara, Karol comentou que realmente por causa da sua enorme rejeição e por conta das brigas dentro da casa, ela acabou se tornando uma vilã de novela, que no caso foi associada a imagem com a de Carminha, de Avenida Brasil, e comentou que quer muito melhorar os seus posicionamentos.

- Sou a nova Carminha! Eu pretendo melhorar, quero deixar bem claro aqui que essa vilã que surgiu em mim no programa não é real do lado de fora. Dentro da casa a gente fica meio surtado e despertou demônios em mim. Ninguém ali tem culpa, nem preciso justificar meus erros, e preciso entender.

Então Ana Maria Braga continuou questionando se a cantora esperava ser eliminada, até porque ela pediu pra sair e se ela acreditava que essa rejeição foi por conta de só disso ou se ela só se deu conta durante o segundo paredão que entrou, se seria uma somatória de problemas.

- A culpa da minha saída foram as minhas atitudes péssimas, não tem muito o que dizer. Eu pedi pra sair porque tava com remorso, com culpa, e me senti ácida, amarga e não me sentia bem dentro da casa. Meu lado ruim na casa aflorou e me entreguei nesse lado azedo.

Logo depois, a apresentadora mostrou alguns flashes de momentos em que Karol acabou surtando com Carla Diaz por um ciúme da atriz com Bill, seu par relâmpago dentro da casa e ela comentou:

- Meu Deus, passando uma vergonha em rede nacional. Não tinha visto essa cena ainda, é bem agressivo o jeito que eu falo. Eu achei realmente que tinha acontecido aquilo, tinha algumas pessoas que falava que ela olhava diferente. Infelizmente eu acabei explodindo, não aceitando o fato de estar sentindo ciúme e óbvio que é coisa de gente controladora. Estava me sentindo carente! Fui totalmente boba e dissimulada. Eu realmente me passei e acreditei em uma coisa que não existia, acabei explodindo, estava com álcool na cabeça e eu sinto muito. Peço perdão até a todo Brasil, Bill, pra Carla e a família dela e não tenho muito o que falar sobre isso.

Em seguida, Ana mostrou a confusão com o Lucas Penteado que deixou todo o Brasil chocado por conta de Karol querer eliminar o ator da sua frente na hora do almoço justificando que queria comer em paz, e realmente, isso causou muita comoção no país inteiro.

- Eu tava perdendo a cabeça com ele antes disso! Ele me olhava com olhar estranho e dizendo coisas em tom baixo que eu não conseguia entender. Ele fez uma coisa na festa e a gente já ficou com aquele alerta. E eu falei pra ele parar de falar demais porque ninguém aguentava. Cheguei para comer e só falei aquilo porque ele ficaria forçando um diálogo. Jamais agrediria ele! Fui extremamente agressiva e petulante.

Karol Conká apesar de ser bem brava dentro do confinamento, mostrou do lado de fora que estava vivenciando os seus problemas dentro da casa e Ana Maria Braga fez questão de questionar se a cantora se sentia insegura em algum momento dentro do BBB 21.

- Me considero segura, mas lá dentro não! Porque eu não estou acostumada a conviver com pessoas diferentes e fora do meu controle. Se eu soubesse que teria sido dessa forma, não teria nem entrado. Meus problemas pessoais acabaram intensificando tudo! Traumas que são gatilhos. Com o Lucas eu lembrava com momentos com o meu pai, ele não tem nada a ver com isso, mas eu não aprendi a resolver as coisas com muito carinho - trabalho, colégio. Eu tenho uma cabeça muito diferente de pensar e muitas vezes eu era recebida com rajadas. Isso não justifica e eu estou descobrindo agora que não sei lidar e expor essa fragilidade toda.

Ana relembrou o momento em que Karol teve a chance de vetar Sarah da prova do líder, visto que, a sister voltou de um paredão e caso ganhasse a prova do líder colocaria a rapper na reta, mas ela preferiu vetar Juliette. O que não foi uma decisão muito boa porque Sarah acabou ganhando a prova e colocou mesmo assim Karol no paredão. A apresentadora questionou se a decisão foi por pura política da boa vizinhança!

- Achei injusto vetar já que tinha mandado ela pro paredão. Ela me falou que não me colocaria no paredão, ela deu a palavra, eu tava sentindo que meu papel não estava sendo muito legal. Em não vetar, meu coração ficou mais aliviado. Igual eu fiz com a Carla de colocar ela no VIP.

Mesmo fazendo diversos comentários e brincadeiras com o sotaque de Juliette, Karol admitiu no programa que não tinha nada contra e que adorava o sotaque da sister.

- Imagina, eu amo o sotaque dela! No começo do jogo eu não me dava com ela, assim como um monte de gente da casa. Ela falava muito alto!

Ana Maria aproveitou que a Omo é a patrocinadora do programa e acabou fazendo uma dinâmica com Karol onde ela tinha que lavar roupa suja dando nome a a alguns participantes do BBB que receberiam alguns adjetivos e a conclusão da brincadeira ficou:

Influenciável: Thais. Fake: Karol Conká. Vilão: Projota. Fofoqueiro: Gilberto.

E para finalizar o programa, Ana comentou se ela se arrependeu de ter entrado no Big Brother Brasil 21.

- Me arrependo de ter participado sim. O Brasil não merece esse tipo de entretenimento. Minha família não merece passar por isso, ser ameaçados por pessoas sem noção. Estão me apedrejando, mas também são hipócritas e estão causando o mesmo comigo. Eu não sou dessa forma aqui fora! A maneira que eu me expus, eu posso reconhecer meu erro e eu tenho sanidade suficiente para buscar profissionais para me ajudarem. O jogo ali é controlar reações para não ir ao paredão. Peço perdão a todos e a vilã ficou dentro do programa!