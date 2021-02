Lucas Penteado fala sobre eliminação de Karol Conká do BBB2

24/02/2021 | 11:10



Na última terça-feira, dia 23, a cantora Karol Conká foi eliminada do BBB21 com 99,17% dos votos. O assunto foi muito comentado na web, inclusive por famosos, que se pronunciaram sobre a saída da artista. No Twitter, Lucas Penteado publicou uma mensagem para Karol:

O BBB é um jogo. Tudo é diferente, é em outra dimensão! Não desejo a ninguém o ódio e a violência. Quem repudia o que eu vivi, deve agir diferente. Desejo à Karol acolhimento, da família e de quem a ama, e desejo ainda mais aprendizado e recomeço! Todo mundo merece recomeçar.

A cantora Marília Mendonça também fez um tweet sobre o assunto:

Acabou o jogo, galera... agora é ser humano... sei que a gente já falou sobre isso, mas não custa lembrar... adoro zoar com vocês (sobre o jogo), mas sei que tem gente que confunde as coisas.. não gosta? não acompanha! perseguição não!

Neymar Jr. usou o Twitter para falar sobre o reality show:

Karol Conká... não curtimos seu estilo de jogo, sua participação e tudo mais, por isso que você tombou.. que você seja muito feliz aqui fora e repense em tudo que fez no seu jogo, vida que segue e ela é feita pra aprender... bola pra frente!

O cantor Mumuzinho comentou sobre a saída de Karol:

Agora que Jaque saiu, desejo de verdade que ela repense, aprenda e se responsabilize por suas atitudes no programa. Mas não vou promover linchamento ou boicote ao trabalho dela, acredito que ela está começando uma caminhada naturalmente difícil, tanto pra ela quanto pra família. Eu prefiro acreditar na evolução do que colocar mais pimenta nos olhos dos outros.

Preta Gil publicou um longo texto no Instagram para falar sobre o assunto:

Você deve estar assustada e fragilizada com a repercussão de sua participação, numa experiência dessa dimensão. (Estou te vendo no Rede BBB e acho que a ficha ainda não caiu) Como espectadora, não concordei com várias atitudes e falas suas e apesar da gravidade delas eu não usei minhas redes para lhe atacar ou agredir. Sim, eu votei pela sua saída da casa, sou dessas que vota, vibra e chora com BBB desde a primeira edição. Não somos amigas, mas colegas de trabalho e tenho muita respeito por sua trajetória. Reconheço sua coragem ao entrar no jogo, deve ter sido difícil lá e não será fácil encarar as consequências aqui fora. Ganhar o jogo não é nada suave mas expor dores, fragilidades, defeitos, defender argumentos e posições, ser fiel ao que acredita sem ferir o outro que pensa diferente, é o principal desafio. Entre ser julgador ou julgado, cancelador ou cancelado, existe a empatia, o perdão, a compaixão e o respeito ao próximo. Espero sinceramente que você fique bem, reflita e evolua, que retome sua carreira seu equilíbrio emocional e seja acolhida pelos seus!!! Acho sim que as coisas aqui fora passaram dos limites, não compactuo com a incitação ao ódio, o racismo recreativo e repúdio totalmente a violência e as ameaças!!! Muita luz pra você. Beijos, com carinho, Preta.