Em meio a boatos de reconciliação, Nadine Gonçalves vive amizade colorida com Tiago Ramos

24/02/2021 | 11:10



Mesmo após o fim do relacionamento relâmpago de Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar Jr., com Tiago Ramos, os dois estão sempre dividindo os mesmos ambientes e levantando rumores de reconciliação. Ao que tudo indica, no entanto, essa reconciliação não será possível justamente porque o romance entre os dois não acabou.

De acordo com o jornal Extra, Nadine e Tiago estão vivendo uma amizade colorida: apesar de não terem um compromisso sério, os dois se encontram esporadicamente para viajar e passar algum tempo juntos. A neymãe estaria até mesmo sustentando Ramos enquanto ele tenta uma carreira gamer em Guarujá, no litoral Paulista, onde ajuda o rapaz a pagar um apartamento em um prédio com piscina que fica próximo à Santos, onde ela mora.

O veículo ainda afirma que, vez ou outra, a mãe do craque leva o rapaz para passear: em janeiro, eles foram vistos em um parque aquático em Fortaleza, enquanto em dezembro teriam viajado até Cancún, no México.

Nadine e Tiago começaram a namorar em abril de 2020 e terminaram de forma conturbada em junho do mesmo ano, com Tiago sendo acusado de agressão e Neymar ofendendo o affair de sua mãe juntamente com seus parças. Além disso, fatos do passado do rapaz também abalaram o relacionamento na época - mas, mesmo após o término, os dois teriam continuado a se encontrar.