Itamar Vieira Junior e Carla Madeira participam de live da Livraria da Vila

24/02/2021



O presidente da Livraria da Vila, Samuel Seibel, conduz amanhã e sexta, às 19h, bate-papo com os autores Itamar Vieira Junior e Carla Madeira, respectivamente. O autor falará, entre outros assuntos, sobre seu livro Torto Arado, da Editora Todavia, vencedor do Prêmio Leya, em 2018, e dos Prêmios Jabuti, na categoria Melhor Romance, e Oceanos, em 2020. Já Carla tratará sobre seu livro Tudo é rio, da Editora Record, que marca sua estreia na literatura.

Aclamada pela crítica e pelo público, a obra se passa nas profundezas do sertão baiano, narrando as histórias vividas pelas irmãs Bibiana e Belonísia. Tudo começa quando elas encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Um acidente faz com que suas vidas estejam para sempre ligadas — a ponto de uma precisar ser a voz da outra.

Formado em geografia e doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, o autor desenvolveu um estudo sobre a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste brasileiro. Vieira Junior atua há 15 anos no Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), experiência que lhe possibilitou compreender questões agrárias se aproximar de populações tradicionais, trabalhadores do campo e conflitos de terra.

Já Carla fez um romance que narra a história do casal Dalva e Venâncio, que passa por uma perda trágica, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra na vida deles, formando um triângulo amoroso. A narrativa segue o fluxo do rio e flui - ora intensa, ora branda - de forma ininterrupta, fazendo com que o leitor siga a correnteza dos acontecimentos, sem chance para respirar, até a última página.

Carla é mineira e trilhou sua jornada profissional na Comunicação. A jornalista e publicitária foi professora de redação publicitária na Universidade Federal de Minas Gerais e é sócia e diretora de criação da agência de comunicação Lápis Raro, uma das mais premiadas em Minas Gerais.