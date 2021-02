Prefeitura de São Caetano lança boletim de casos de Covid-19 nas escolas

Da Redação



24/02/2021 | 10:04



A Prefeitura de São Caetanocomeçou a publicar, ontem (23), o Boletim Covid Educação, que acompanhará diariamente os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 na rede municipal de ensino, com atualização sempre ao final do dia. “O objetivo é tornar mais transparente nosso monitoramento, proporcionando mais segurança à comunidade escolar”, afirma o secretário de Educação, Fabricio Coutinho de Faria.



Para acessá-lo, basta entrar no Portal da Educação (http://educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/). O Boletim Covid Educação encontra-se no item ‘Documentação’.



Além dos números totais de casos suspeitos e confirmados de covid-19, o Boletim traz a situação de cada escola da rede municipal de ensino, com base nas informações prestadas diariamente pelos diretores. Havendo qualquer caso suspeito entre professores ou funcionários, o servidor é imediatamente encaminhado a atendimento médico e isolamento. No caso de aluno contaminado, todo o grupo que teve aulas presenciais com ele fica em isolamento, voltando às aulas online em casa.



Até o momento, a Secretaria de Educação registra 43 casos de covid (entre professores, funcionários e alunos). Considerando o total de cerca de 4.000 servidores, esse número representa 1% de casos de covid nesse público, percentual cinco vezes menor do que na cidade como um todo, o que mostra a eficiência do cumprimento dos protocolos nas escolas.



GRUPOS DE RISCO TRABALHAM EM CASA

Também na terça-feira foi publicado no Diário Oficial Eletrônico a Portaria Nº 308/2021, que permite ao servidor público da Secretaria de Educação o trabalho home-office caso seja gestante ou portador de doença crônica.



Seguindo as definições da OMS (Organização Mundial da Saúde), considera-se portador de doenças crônicas o servidor com doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, câncer, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico, conforme avaliação médica.

O afastamento de gestante ou portador de doenças crônicas ocorre mediante apresentação de atestado médico ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação.

A Secretaria de Educação tem promovido reuniões periódicas com os servidores a fim de acolher dúvidas, críticas e sugestões para aprimorar o trabalho presencial neste momento, tornando-o melhor e mais seguro. Na terça-feira, professores e funcionários do Berçário ao G3 (0 a 3 anos) reuniram-se com o secretário de Educação Fabricio Coutinho de Faria e a diretora do Cecape (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação), Denise Pattini. Embora os alunos de 0 a 3 anos não tenham voltado às escolas, os professores já voltaram ao trabalho presencial. Eles estão elaborando vídeos, histórias e atividades diversas para interagir com os pais e com as crianças, por meios digitais, incluindo grupos de Whatsapp. Hoje (24/