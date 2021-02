Veja como pesquisar figurinhas no WhatsApp

Bianca Bellucci

24/02/2021 | 09:48



O WhatsApp disponibilizou para seus usuários a possibilidade de pesquisar dentre as figurinhas salvas no aplicativo. Em poucos passos, é possível procurar por desenhos específicos usando a busca por palavras. Isso sem contar que alguns celulares têm categorias, como feliz, amor, triste.

O recurso, no entanto, parece que não está 100%. Isso porque, durante os testes do 33Giga, as buscas não responderam muito bem em alguns smartphones. Ainda assim, vale a pena ficar por dentro da nova função do WhatsApp. Veja como fazer as pesquisas em modelos Android e iOS.

Android

1. Acesse o WhatsApp e vá até o ícone das figurinhas.

2. Dê um toque na lupa – ela pode se localizar no topo ou no rodapé do teclado, vai depender da versão do seu celular.

3. Basta fazer as pesquisas no campo de busca – em alguns modelos, também é possível encontrar categorias predefinidas. Nos testes do 33Giga, as respostas do WhatsApp variaram. Em um modelo Moto G5 Play, as buscas foram bem-sucedidas. Em um Huawei P30 Pro, no entanto, foram poucos os resultados.

iOS

1. Abra o WhatsApp em seu aparelho da Apple. Em seguida, dê um toque no ícone das figurinhas.

2. No canto inferior direito, clique na lupa.

3. Agora, você pode encontrar uma figurinha pelas categorias já predefinidas, que aparecem no topo, ou fazendo uma busca no campo dedicado. É importante destacar que a pesquisa do WhatsApp ainda não está tão boa. Poucos são os desenhos que correspondem aos comandos.

