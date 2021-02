PlayStation anuncia nova geração de VR e seleção de jogos gratuitos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/02/2021 | 09:48



A PlayStation trouxe duas novidades para seus usuários nesta terça-feira (23). A primeira delas é a renovação da iniciativa Play at Home, que, em 2020, ofereceu gratuitamente os jogos Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey para todos os jogadores de PlayStation 4. O objetivo era incentivar os usuários a ficar em casa e conter a disseminação do novo coronavírus.

Dessa vez, a PlayStation vai oferecer uma sequência de jogos gratuitos entre março e junho de 2021. O primeiro título anunciado é Ratchet & Clank. Ele poderá ser baixado entre 2 de março e 2 de abril. Vale destacar que, uma vez que o usuário resgatar o título, ele estará disponível para sempre. Os próximos games da Play At Home serão divulgados em breve.

A outra novidade anunciada pela PlayStation é a nova geração do PlayStation VR, gadget de realidade virtual da marca. O novo sistema trará ao PlayStation 5 evolução em desempenho e interatividade, com resolução e campo de visão aprimorados. O grande diferencial, no entanto, está na simplicidade de conexão ao console, que se dará por apenas um cabo. Outro destaque é o controle VR, que incorporará alguns dos principais recursos encontrados no DualSense, focando em sua ergonomia. Imagens e data de lançamento não foram divulgados.