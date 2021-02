Karol Conká é eliminada com rejeição histórica do BBB: 99,17%

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



23/02/2021 | 23:37



A rapper Karol Conká foi eliminada com rejeição histórica de 99,17% das 21 edições do Big Brother Brasil, da Rede Globo. "O jogo é uma benção ou maldição. Não importa o que você faz fora do programa na hora da competição. Quando pisa na casa é outra histórica. Por causa do estilo de jogo que você escolheu é de combate, foi o único jeito que te ensinaram. Ao mesmo tempo que você feriu, você foi ferida. Teve chance de mudar o estilo de jogo, mas daí não seria você. Você tombou, Karol", disse Thiago Leifert, no discurso de eliminação.

Na saída da atração, Conká disse ao apresentador que se sentiu frustrada e, principalmente, arrependida das coisas que fez dentro do programa. "Me arrependo de como tratei a Carla Diaz e o Lucas, a agressividade que usei. Mas sou muito do combate, eu não recuo na hora. Tenho um grande problema com a animosidade. Sabia que tinha que ir direto para a terapia depois de sair. Peço perdão para todos que se sentiram atingidos pela minha falha de personalidade."