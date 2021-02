Ocupação de leitos segue em níveis alarmantes no Grande ABC

Do Dgabc.com.br



24/02/2021 | 07:00



A ocupação de leitos destacados para o tratamento da Covid no Grande ABC segue em níveis alarmantes. Em São Bernardo, as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) adultas estão 89% preenchidas. Situação similar é registrada em Santo André, que viu subir de 572 para 611 o número de pessoas internadas, com ocupação geral de 75,6% das vagas. Já em Mauá, que estava com 90% dos leitos preenchidos na segunda-feira, viu a taxa cair para 70% ontem.

Os boletins epidemiológicos de ontem trouxeram os reflexos do avanço da pandemia. Foram registradas mais 25 mortes e 604 casos em apenas 24 horas, com total de 4.494 óbitos e 127.685 infectados desde o início da pandemia.

Em todo o Estado foram computadas mais 357 mortes e 12.077 novos casos de segunda-feira para terça-feira. Assim, a conta chega a 58.199 perdas e 1.990.554 infectados.

No Brasil, foram 1.386 perdas e 62.715 novos casos em apenas 24 horas, com 248.529 vítimas fatais e 10.257.875 pessoas contaminadas.