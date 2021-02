Fora da linha

Do Diário do Grande ABC



23/02/2021



Chamou a atenção da equipe de reportagem deste Diário ver ônibus com placas de Mauá circulando em Diadema e depois em Ribeirão Pires. Veículos que deveriam estar servindo aos cidadãos mauaenses que são desviados para atender outras cidades onde a Suzantur, que é dona da frota, também opera.

E se esses coletivos são deslocados das rotas em que originalmente deveriam estar transportando passageiros, não é difícil imaginar que os moradores de Mauá ficarão desassistidos. Ou seja, vão precisar esperar por mais tempo nos pontos e, por consequência, farão viagens com menos conforto do que teriam direito.

A situação serviu de alerta também aos vereadores de Mauá. Nada satisfeitos com a condição imposta às pessoas que os elegeram, os parlamentares aprovaram ontem a implantação de uma CPI para investigar a atuação da Suzantur na cidade. Querem saber por quais motivos a viação está utilizando parte de sua frota em linhas de municípios vizinhos, nos quais adquiriu recentemente o direito de operar.

Eles querem usar a força jurídica da CPI para requisitar documentos e ainda convocar os representantes da Suzantur para que estes possam pormenorizar a forma como a companhia trabalha.

Esta não é a primeira vez que a Suzantur entra na mira da casa de leis mauaense. Em 2019, houve tentativa de montagem de uma CPI para investigar a possibilidade de a empresa escalar número menor de veículos do que o estipulado no contrato assinado com o Poder Executivo. Iniciativa que acabou sendo barrada graças ao empenho do então prefeito Atila Jacomussi, que mobilizou sua base de apoio para impedir o avanço da comissão.

Este Diário, com seus 62 anos de história, defende o direito de os cidadãos do Grande ABC serem bem servidos em todos os serviços públicos. Bem como que tenham conhecimento, com todos os detalhes, da forma como as concessionárias estão atuando na região.