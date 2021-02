Prova de vida do INSS pode ser feita por aplicativo de biometria facial

Da Redação



24/02/2021



Segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) poderão, a partir de agora, realizar a prova de vida de maneira virtual, acessando o celular, por meio de biometria facial. Nesta fase, que compõe o projeto piloto iniciado no ano passado, 5,3 milhões de beneficiários de todo o País poderão desempenhar esse procedimento sem sair de casa.

Por meio de um aplicativo, o meu gov.br, e não mais dois aplicativos, incluindo o Meu INSS, como era antes, o beneficiário consegue fazer a fé de vida. O Meu INSS deve ser usado pelo segurado para acompanhar o resultado da prova de vida após o procedimento.

Segundo o órgão, quem tiver dificuldade pode procurar, no YouTube, o passo a passo com os tutoriais. De qualquer maneira, ontem também foi anunciada a não obrigatoriedade da prova de vida por mais 60 dias, estendendo a suspensão para março e abril. Ou seja, quem preferir fazer no banco, pode esperar.