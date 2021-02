Mateusinho garante dribles e velocidade em chegada ao Tigre

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/02/2021 | 00:01



Ousadia e alegria são o que o torcedor do São Bernardo FC pode esperar do mais recente reforço anunciado. O atacante Mateusinho, 22 anos, disputou a última Série B do Brasileiro com a camisa do Vitória-BA, e agora retorna para São Paulo, seu Estado natal e onde já defendeu as camisas de Portuguesa e Guarani, para disputar a Série A-2 do Paulista.

“Sou jogador de beirada, que joga no pé invertido. As principais características são drible e velocidade, que quebra a linha de defesa, Mas se precisar jogar pelo meio, onde o Catalá colocar, vou cumprir a função em prol do grupo”, se apresentou o jovem.

Mateusinho está integrado ao elenco em Atibaia, em reta final de preparação para o jogo de domingo, contra o Rio Claro, no Interior, para o qual teve documentação regularizada na segunda-feira, prazo máximo estipulado pela FPF (Federação Paulista de Futebol). “Assim como todos aqui, estou muito motivado e com uma grande expectativa em ajudar o São Bernardo FC a buscar esse acesso”, declarou o atacante, que revelou acompanhar anteriormente o Tigre. “Já conheço alguns atletas que estão aqui no elenco e sei do potencial do clube. O São Bernardo FC está com uma estrutura de clube de Série A-1 e tem o projeto de brigar lá em cima. Espero poder ajudar no que puder para isso”, concluiu.

Antes de Mateusinho foram anunciados como reforços os meias Vitinho e Rafael Costa, e os atacantes Gabriel Santos e Léo Castro. Ainda serão oficializados o lateral-esquerdo Julinho, o zagueiro Patrick e o atacante Rodrigo Alves.