Tiago Marques promete vontade, raça, gols e vitórias no Ramalhão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/02/2021 | 00:01



Anunciado como o responsável por empurrar as bolas andreenses às redes no Paulistão, o atacante Tiago Marques, 32 anos, chegou sob total respaldo e confiança do técnico Paulo Roberto, com quem trabalhou na Ferroviária no segundo semestre do ano passado e teve excelente desempenho, marcando 11 gols na campanha do time de Araraquara na Série D do Brasileiro, terminando como vice-artilheiro da competição.

“Estou muito feliz com o convite de vir defender as cores do Santo André, clube que tem peso de camisa, que já foi campeão nacional, então estou muito feliz, motivado e espero corresponder com gols, raça, vontade e vitórias. A gente espera fazer excelente Paulistão e vamos trabalhar para isso, para fazer tantos gols quanto no ano passado. Seremos um time que dará trabalho na competição”, disse o jogador ao Diário. “É satisfação enorme voltar a trabalhar com o Paulo Roberto, com quem trabalhei na Ferroviária. Ainda mais em um clube onde na última passagem ele fez excelente trabalho. É gratificante ele confiar no meu trabalho”, complementou o goleador.

COPA DO BRASIL

O Santo André não disputará a edição 2021 da competição mata-mata nacional. Em razão de o Corinthians não ter garantido classificação na próxima Copa Libertadores, o Timão ocupará a vaga na Copa do Brasil. Assim, o Ramalhão deixa de faturar entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão (apenas pela primeira fase), que poderiam ajudar na montagem e manutenção do grupo na Série D do Brasileiro.