Justiça determina Câmara incluir PSD na comissão de finanças em S.Caetano

Diário do Grande ABC



23/02/2021 | 19:54



A juíza Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima, da 6ª Vara Cível de São Caetano, concedeu pedido de liminar formulado pelo PSD municipal e pelos vereadores pessedista César Oliva e Ubiratan Figueiredo, para que a presidência da Câmara insira um dos parlamentares do partido na comissão de finanças e orçamento.



Oliva e Ubiratan argumentam que a montagem do bloco desrespeitou o princípio constitucional de paridade partidária. A reclamação é a de que o PSD, apesar de ter dois vereadores, ficou alijado de uma das principais comissões da casa enquanto o PSDB, com cinco nomes, indicou duas figuras – Beto Vidoski e Daniel Córdoba.



“Não era nosso desejo, alertamos para isso, mas precisamos recorrer à Justiça para fazer valer um direito. Recomendo, inclusive, que a comissão de finanças e orçamento não delibere nenhum ato sob risco de anulação posterior”, disse Oliva, na tribuna.



O presidente da casa, Pio Mielo (PSDB), argumentou que não foi notificado sobre o assunto e que pautará o tema junto à procuradoria legislativa. O presidente da comissão é Caio Salgado (PL).