Guarani apresenta zagueiro Airton, ex-Ponte: 'Quero mostrar meu valor'

23/02/2021 | 18:28



Em reta final de preparação para a disputa do Campeonato Paulista, o Guarani apresentou nesta terça-feira o zagueiro Airton, que estava no Avaí, pelo qual marcou dois gols em 24 jogos na temporada passada em partidas do Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

"Quero mostrar meu valor, pode ter certeza que vou me dedicar ao máximo. A gente vai trabalhar muito, se dedicar muito para que esses números possam melhorar. Lógico, não é só a parte defensiva, mas também a ofensiva, o time como um todo se ajudando", declarou o defensor, que contou que já atuou com outros atletas alviverdes e valorizou o técnico Alan Aal.

"Tive a oportunidade de atuar com o Tony, Éder Sciola e Júlio César. Acredito na montagem do elenco, estão montando um time forte e o treinador dispensa comentários, porque o último trabalho dele foi um acesso (ao Brasileirão, com o Cuiabá). Que ele consiga nos instruir dentro de campo, que a gente possa ajudar ele e ele possa nos ajudar", encerrou.

O novo defensor bugrino também soma passagens por Ponte Preta, Paraná, Luverdense, São Bento, XV de Piracicaba, Ituano, CRB, Mogi Mirim, Rio Branco-SP e Guaratinguetá.

Os campineiros, em nota, ainda confirmaram lesão no goleiro Lucas Cardoso, revelado nas categorias de base alviverde. "O Guarani Futebol Clube informa que o goleiro Lucas Cardoso sofreu uma fratura no 4º Metacarpo da mão direita durante treino realizado na pré-temporada em Águas de Lindóia. O atleta ficará fora das atividades, em recuperação, por até seis semanas", contaram.

Na primeira fase do Campeonato Paulista, o Guarani integra o Grupo D, ao lado de Mirassol, Santos e São Caetano. A estreia bugrina está prevista para o dia 1º de março, segunda-feira, às 20h, contra o Ituano, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.