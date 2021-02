23/02/2021 | 17:10



Como você viu, o príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, foi internado no dia 16 de fevereiro. Nesta terça-feira, dia 23, o Palácio de Buckingham informou que o Duque de Edimburgo está tratando de uma infecção e deverá ficar internado por mais alguns dias.

- Ele está confortável e está respondendo ao tratamento, mas ainda ficará internado por um tempo.

O monarca, de 99 anos de idade, já recebeu a visita do príncipe Charles e do príncipe William. De acordo com o Palácio, a doença não é relacionada com a Covid-19 e tanto Philip quanto Elizabeth II receberam a primeira dose da vacina em janeiro.

O motivo da infecção ainda não foi revelado.