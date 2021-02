Idosos acima de 60 anos podem tomar doses que 'sobram' da vacina contra a Covid em São Paulo

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



23/02/2021 | 16:22



A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informou que quem tem acima de 60 anos pode se cadastrar para receber doses que sobram nos postos de saúde da Capital. "Quando houver frasco de vacina aberto no fim do expediente, para que não haja qualquer desperdício de dose, está autorizada a aplicação a idosos (acima de 60 anos) e profissional de saúde morador do território da unidade de saúde, que deverá manter listas de espera com os usuários elegíveis em sua área de abrangência com telefones para convocação deste público", explica, em nota.



Caso a UBS/Unidade tenha dificuldade em destinar essas últimas doses, a recomendação, de acordo com a Prefeitura, é "entrar em contato imediatamente com a Supervisão Técnica de Saúde de sua região, para apoio no direcionamento e utilização destas doses. Importante: não desprezar nenhuma dose viável de vacina". A Secretaria ressalta ainda que nem todas as unidades têm doses para liberar ao término do expediente e que não há desperdício de vacina.. Sobre a garantia da segunda dose, garante que a pessoa vai receber a segunda. "O selecionado terá o mesmo direito de receber a segunda - não há essa distinção na anotação do comprovante entregue à pessoa", conclui.