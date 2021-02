Ator de Meninas Malvadas mostra partes íntimas de uma forma inusitada e fãs se espantam com o tamanho

23/02/2021 | 16:10



Jonathan Bennett, ator que ficou conhecido por interpretar Aaron Samuels no filme Meninas Malvadas, provocou rebuliço nas redes sociais e dessa vez, não teve nada a ver com o longa de 2004.

Tudo começou na manhã da última segunda-feira, dia 22, quando o ator compartilhou uma imagem aparentemente inocente em seu Instagram Stories. Na foto, ele aparece na beira de uma piscina segurando uma xícara de café e deseja bom-dia aos seguidores. Porém, os mais atentos logo notaram que o ator estava nu no reflexo da xícara e é possível observar o pênis de Jonathan na imagem.

No Twitter, internautas ficaram em polvorosa com a imagem e muitos comentaram sobre o tamanho avantajado das partes íntimas do ator. Um internauta inclusive fez uma piada com a performance da música Stupid Love, lançada pela Lady Gaga em 2020, nas paradas de sucesso:

O p***o maior que a quantidade de semanas de Stupid Love no Hot 100.

Será que foi proposital ou o ator não percebeu e publicou a foto sem querer?