Consórcio Intermunicipal e 99 fecham parceria para auxiliar na vacinação contra Covid-19

23/02/2021



A 99 e o Consórcio Intermunicipal Grande ABC fecharam parceria para transportar funcionários que atuam em serviços de vacinação contra a Covid-19. Ao todo, serão doadas cinco mil corridas nas cidades de Santo André, São Bernardo , São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A parceria também deve auxiliar o transporte dos materiais utilizados na imunização da população local. As corridas doadas sairão dos centros de vacinação exclusivos contra a Covid-19 para levar as equipes volantes aos locais de vacinação in loco. Os valores serão repassados integralmente aos motoristas, sem cobrança de taxas.

“A vacinação é crucial para o combate à pandemia do coronavírus. É um momento que exige mobilização de todos os setores da sociedade, e a 99, em parceria com as prefeituras do Grande ABC, está ao lado dos profissionais que estão na linha de frente da imunização” afirma Lilian Lima, Políticas Públicas da 99.

A iniciativa faz parte de um pacote de doações de corridas que juntas somam R$ 4 milhões e devem contemplar dezenas de cidades brasileiras nos próximos meses. Em 2020, a 99 também realizou uma doação de R$ 4 milhões, o que resultou em cerca de 230 mil corridas utilizadas por profissionais que estavam na linha de frente do combate à pandemia.

A 99 também anunciou a doação de R$ 3 milhões para o Instituto Butantan, em São Paulo, e para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. O montante será dividido igualmente entre as instituições para acelerar o processo de imunização da população brasileira, já que as vacinas produzidas serão distribuídas por todo o país. Os valores serão destinados à construção da nova fábrica na capital paulista e ao sequenciamento do genoma de novas variantes do coronavírus pela Fiocruz. Ainda como uma maneira de consolidar o compromisso com a sociedade e combater a desinformação, a 99 lança a campanha “Se cuida, vai de vacina”. A partir de fevereiro e à medida que o plano de vacinação avançar, a empresa usará o aplicativo e suas redes sociais para conscientizar motoristas parceiros e passageiros sobre a importância da vacinação na luta contra a pandemia.