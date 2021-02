Mafe Nóbrega rebate acusações de que ela e o irmão teriam passado Covid-19 para o pai, Carlos Alberto de Nóbrega

23/02/2021 | 15:10



Mafe Nóbrega, uma das filhas de Carlos Alberto de Nóbrega, fez um desabafo em seus Stories do Instagram na noite da última segunda-feira, dia 22. Transtornada, a influenciadora rebateu as acusações de que ela e o irmão gêmeo, João Victor de Nóbrega, teriam passado Covid-19 para o pai. Como você viu, tanto Carlos Alberto quanto sua esposa, a nutróloga Renata Domingues, testaram positivo para a doença e decidiram ir para o hospital, onde continuam internados nesta terça-feira, dia 23.

- Seguinte, gente. Eu não ia falar nada sobre o meu pai, mas agora, com esse comentário... Na moral, a vontade é mandar tomar no c* quem falou um absurdo desses. Eu fiquei p** agora e resolvi falar, disparou Mafe.

A jovem, então, compartilhou um comentário de um internauta em seu perfil.

A filha dele [Carlos Alberto] parece viver em um mundo paralelo e nem se importar com as coisas, esses dias mesmo estava viajando. Depois pegam corona e não sabem o motivo, apontou o usuário.

Logo de cara, Mafe mostrou que não gostou das insinuações da pessoa.

- Primeiro: você me conhece? Você sabe onde eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu fiz no último ano? Não sabe, então vem falar m***a a troco de nada, porque não tem nada melhor da vida para fazer. Sim, eu estava viajando. Eu não tive contato com o meu pai há pelo menos três meses. Eu estou no Rio desde quando começou a pandemia justamente para eu não chegar perto dele, não ter alguma chance de passar alguma coisa para ele. Infelizmente aconteceu dele pegar, mas graças a Deus ele está ótimo. Mas um imbecil vir aqui e me falar isso, que eu sou irresponsável e que eu vivo em um mundo paralelo a ele... Me poupe, né, meu filho. Você não sabe nem quem eu sou, nem como eu vivo, muito menos nada da minha vida, e vem falar m***a... Como se eu tivesse passado Covid para o meu pai. Pelo amor de Deus, né.

Ela ainda defendeu o irmão, que também foi contaminado pelo novo coronavírus.

- Meu irmão é a pessoa mais cuidadosa do universo. Infelizmente ele pegou Covid, mas ele estava no meu sítio. Onde não tem ninguém, não mora ninguém... Foi ele e dois amigos que praticamente moram na minha casa, mas calhou de um deles estar com Covid e passar [para os outros]. O meu irmão não teve contato com o meu pai em nenhum momento. Toda vez que o meu irmão vai à casa do meu pai, dois dias antes de ir, ele faz um PCR e só vai ver meu pai quando o resultado dá negativo. Ele deve ter feito uns 30 PCR's esse ano, só para ver o meu pai. Então as pessoas virem falar que foi o meu irmão que passou para ele, é muito grave. É muito triste.

Por fim, a influencer falou sobre o estado de saúde do pai.

- Graças a Deus o meu pai tomou a primeira dose da vacina. Então ele está super bem. Só está internado por precaução, por ele ter 84 anos e para continuar tudo bem.

Que situação, hein?