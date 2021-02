Em ofício a Doria, Volpi pede R$ 5 mi ao Estado para hospital de campanha

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



23/02/2021 | 13:54



O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), enviou na manhã desta terça-feira (23) ofício ao governador João Doria (PSDB) pedindo que o Estado contribua com R$ 5 milhões para custar o hospital de campanha.

O documento foi entregue depois de, extraoficialmente, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional ter sinalizado negativamente com solicitação de envio de recursos para a cidade em pedido feito pelo deputado estadual Thiago Auricchio (PL). O parlamentar estadual, que tem domicílio eleitoral em São Caetano, mas é figura próxima de Volpi, havia sugerido R$ 3 milhões.

No ofício, Volpi cita que 30% dos pacientes atualmente internados no hospital de campanha são de outras cidades – Mauá, Rio Grande da Serra e Suzano – e que, diante da dificuldade financeira pela qual a Prefeitura atravessa, não é possível custear sozinha o equipamento.

O governo municipal informou que, da primeira leva de investimentos feita pela gestão estadual, restam R$ 62,4 mil. “Denota-se, portanto, que o valor afigura-se insuficiente para a continuidade do serviço, fato que nos aflige sobremaneira, uma vez que o município encontra-se em vias de desativação do hospital de campanha, a ponto de submeter a população do Grande ABC à sua própria sorte, com prejuízos irreparáveis de muitas vidas”, escreveu o prefeito.

O documento traz ainda relato de Malek Imad, coordenador do hospital de campanha, com dados sobre o aumento da procura pelos serviços em Ribeirão ao passo em que cai a verba para manter a unidade.

Ao Diário, o governo do Estado fez mistério sobre a ajuda a Ribeirão. ““As secretarias de Desenvolvimento Regional e da Saúde do governo do Estado de São Paulo receberam a solicitação de Ribeirão Pires. A Secretaria de Estado de Saúde vai analisar tecnicamente o pleito e orientará o município, com o compromisso de auxiliar na garantia da assistência a todos os pacientes que precisarem. O governo de São Paulo reafirma o contínuo diálogo com os municípios no enfrentamento da pandemia e valoriza ações conjuntas de combate à disseminação do coronavírus”, desconversou a pasta.