Daniel Silveira gravou Bolsonaro, afirma deputado do PSL

O deputado Felício Laterça (PSL-RJ) disse que seu colega Daniel Silveira (PSL-RJ) - que está preso - gravou, clandestinamente, conversas com autoridades, como o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ). "Ele era um gravador ambulante", afirmou Laterça ontem ao Estadão. Segundo o parlamentar, Silveira também o procurou para "ganhar dinheiro na boa", em atos de corrupção.

Na madrugada de domingo, 21, Laterça divulgou um vídeo nas redes sociais no qual diz que o próprio Silveira afirmou que tinha o costume de gravar pessoas. "Ele me revelou que tinha feito algumas gravações, ele tinha esse mau hábito. Ele acabou gravando conversa de parlamentares dentro do ambiente da Câmara. Ele disse que havia gravado o presidente da República", relatou Laterça, que é delegado licenciado da PF. Laterça disse ainda que essas gravações ocorreram em 2019. Sobre Bolsonaro, no entanto, afirmou não saber detalhes de como teria ocorrido.

Em outubro de 2019, Silveira gravou e divulgou áudios de uma reunião com um bate-boca da bancada do PSL. Na ocasião, o deputado Delegado Waldir (PSL-GO), então líder do partido na Câmara, ameaçou "implodir" Bolsonaro e o chamou de "vagabundo". Silveira disse ter agido para "blindar" o governo.

A assessoria de Silveira disse ao Estadão que a defesa só teria contato com o deputado hoje. O advogado do parlamentar deve responder às acusações também hoje, por meio de nota. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.