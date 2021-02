No BBB21, Caio assusta brothers ao dizer que não sente gosto da comida e fala sobre seu pênis: - Chama elemento surpresa

23/02/2021 | 13:10



Caio deixou os demais brothers assustados durante a noite da última segunda-feira, dia 22, no BBB21 - isso porque o rapaz afirmou que não estava sentindo o gosto da comida, algo que é sintoma inicial do novo coronavírus.

De acordo com o colunista Leo Dias, Caio estava comendo na cozinha do VIP quando soltou o comentário sobre a falta de gosto, mas logo tentou se explicar e jogou a culpa nos remédios que está tomando para a perna:

- Eu estou tomando muito remédio, já não sinto gosto de nada. A textura do frango está linda, eu sinto gosto, mas muito pouco. Eu não ia falar nada, mas a boca está amargando, tudo amarga. Mas o frango deve estar muito bom, suculento.

O brother acabou se machucando durante a última prova do líder, e está com o pé imobilizado graças a uma fratura, motivo pelo qual está sendo medicado. O colunista ainda afirma que Caio alegou aos demais confinados que seu problema é caso de cirurgia.

Vish!

Objeto retrátil

Mas essa não foi a única situação desconfortável que Caio criou na última segunda-feira! De acordo com vídeos publicados por internautas no Twitter, o brother deixou Rodolffo sem graça ao falar sobre o tamanho de seu pênis:

- É um estudo médico, queria entender por quê meu pinto fica tão pequeno mole e tão grande duro. Sério mesmo, eu queria entender esse elemento surpresa. Se alguém olhar ele pequeno não dá nada nele. Chama elemento surpresa.

- Entendi, foi o único comentário de Rodolffo.

Mas essa não foi a única vez que o confinado decidiu falar sobre o tamanho de seu pênis! No sábado, dia 20, Caio também fez uma brincadeira sobre o assunto enquanto conversava com Gilberto. Os brothers estavam almoçando quando Caio afirmou que, se Gil não aguentasse comer tudo que havia pego, poderia dar o resto a ele, e resolveu fazer piada com a frase:

- Se você não aguentar, você dá pra mim. Viu Gil, você dá pra mim?

Gil se limita a balançar a cabeça, enquanto Sarah comenta:

- A Waléria [esposa de Caio] é que não vai gostar.

- Te como uns dois dias pra tu andar de cadeira de rodas, provocou Caio;

- Olha a propaganda enganosa aqui em rede nacional, apontou Juliette;

O brother, então, revelou o tamanho do atributo:

- 21,8 cm. Marcado e medido.