Primo de Rainha Elizabeth II é colocado no Registro de Ofensores Sexuais por dez anos após atacar sexualmente uma mulher

23/02/2021 | 11:10



Após toda a polêmica envolvendo príncipe Andrew, filho da Rainha Elizabeth II, a monarca está tendo que lidar com outros problemas familiares, dessa vez por causa de um primo seu, Simon Bowes-Lyon, de 34 anos de idade. Segundo informações do Metro UK, ele admitiu ter forçado a entrada no quarto de uma mulher que estava adormecida no Castelo de Glamis, na Escócia. Embriagado, ele ainda a agrediu.

Simon a teria empurrado repetidamente para a cama e contra a parede, além de ter agarrado com força seus seios e tentado puxar sua camisola em um ataque que teria durado 20 minutos.

Ele, que é o Conde de Strathmore, primo de segundo grau da rainha, foi colocado no Registro de Ofensores Sexuais por dez anos após ser considerado alguém que representa um risco médio de cometer mais crimes sexuais. O responsável pelo caso, Alistair Carmichael, disse que o nível de força, agressão e persistência era tão grave que não havia alternativa além dessa pena de prisão.

A vítima depois teve que começar a fazer terapia e ainda tem pesadelos e sente pânico mais de um ano após o incidente.

Carmichael ainda disse para Simon:

- Ela não tinha nenhum interesse sexual por você e não fez nada que pudesse ser interpretado de outra forma. Você foi até o quarto dela e a persuadiu a abrir a porta, entrou no quarto, empurrou-a na cama e agarrou-a com força no mamilo e tentou tirar a camisola dela. (...) Você continuou a puxá-la e tentou beijá-la. Ao longo de tudo isso, ela deixou claro que queria que você parasse.

A moça, em questão, era convidada de Simon no castelo que pertence à família dele, o que tornou a situação ainda pior, apesar de ele ter admitido culpa no caso, mês passado. Ele disse que estava muito envergonhado por causar tanta angústia a uma hóspede em sua casa. Ele disse que tinha bebido em excesso na noite do ataque, o que não era desculpa para suas ações:

- Eu não achava que era capaz de me comportar da maneira que me comportava, mas tive que enfrentar isso e assumir a responsabilidade. No último ano, isso envolveu a busca e o recebimento de ajuda profissional, bem como a concordância em me declarar culpado o mais rápido possível. Minhas desculpas vão, acima de tudo, para a mulher em questão, mas também gostaria de pedir desculpas à família, amigos e colegas pelo sofrimento que lhes causei.

O Castelo de Glamis é a residência dos Condes de Strathmore e Kinghorne, a família da qual a falecida Rainha Mãe, mãe de Elizabeth II, fazia parte. A rainha é prima em primeiro grau da mãe de Simon.