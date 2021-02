BB: de julho a dezembro, liberamos R$ 54,7 bilhões para o agro, diz Rabelo

23/02/2021 | 10:50



O vice-presidente de Agronegócios e Governo do Banco do Brasil (BB), João Rabelo, disse nesta terça-feira em evento online que o banco liberou para o setor agropecuário R$ 54,7 bilhões entre julho e dezembro do ano passado, primeiro semestre da safra 2020/21. Deste montante, R$ 30 bilhões foram destinados ao custeio e R$ 14,3 bilhões a investimentos. "Já chegamos a R$ 2,7 bilhões em CPRs financeiras pelo banco", acrescentou o executivo no lançamento do custeio antecipado da safra 2021/22, realizado oficialmente nesta manhã.

Rabelo lembrou que o BB concedeu R$ 8 bilhões em custeio antecipado para a safra 2020/21, ofertados há um ano, e que, para a próxima safra, 2021/22, serão R$ 16 bilhões. O executivo explicou que não estão inclusos nos R$ 16 bilhões outros R$ 4 bilhões do Pronaf (programa que atende agricultores familiares), disponíveis até junho deste ano. Para este público, o BB também está executando um projeto piloto de oferta de seguro rural, que já alcançou 260 mil hectares protegidos, de acordo com Rabelo.

O vice-presidente de Agronegócios e Governo do BB informou ainda que o banco está oferecendo mais R$ 1 bilhão para investimentos, recursos próprios com taxas de juros de 7,5% ao ano, sem equalização do Tesouro Nacional. Além disso, o Banco do Brasil está reforçando sua equipe de atendimento ao agronegócio. "Estamos colocando mais gente à disposição do agro no BB, mais de 2 mil colaboradores", afirmou.