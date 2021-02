Festa da líder Sarah no BBB21 tem discussão, beijo, especulação de voto e desmaio de Pocah

23/02/2021 | 10:10



A madrugada desta terça-feira, dia 23, foi agitada para os participantes do BBB21. Por conta da final do Campeonato Brasileiro de futebol, a agenda do programa foi ligeiramente alterada, de modo que a festa da líder Sarah ocorreu na noite da última segunda-feira, dia 22, e a prova do líder ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 24. O tradicional jogo da discórdia, no entanto, foi mantido na segunda-feira, fazendo com que as discussões que ocorreram no ao vivo continuassem a repercutir durante a festa.

A principal polêmica foi entre Karol Conká e Camilla de Lucas, já que durante o jogo a cantora retomou uma discussão que teve com a influenciadora no último sábado, dia 20. Karol alegou que Camilla teria não apenas feito um escândalo, mas também atacado sua carreira:

- Até me desmoralizando, meu trabalho, falando coisas desnecessárias, gritando, batendo palma, dando show e eu acho que ela ficaria muito feliz de me ver sair e até agora ela não demonstrou nenhum arrependimento ou remorso por ter me causado aquele desconforto.

As duas conversaram sobre as desavenças dentro da limusine cenográfica que foi colocada no gramado da casa, e esse papo acabou com Camilla chorando no quarto do cordel, consolada por Gilberto, Sarah, Juliette e João Luiz. Lá, a influenciadora alegou que Karol mentiu no ao vivo ao dizer que ela havia diminuído sua carreira:

- Mas eu sei que se ela ficar, as pessoas vão achar que foi. Eu não falei da carreira dela. Como ela fala isso num ao vivo? Não tenho afinidade com ela, não bateu. Tem brincadeiras ácidas que eu não concordo, tem comportamentos que eu não concordo. Então eu não consigo.

Será que vai ter casal?

Enquanto isso, outros brothers focaram esforços em Fiuk e Thais, que protagonizaram um beijo durante a primeira festa do líder no BBB21 - mas ainda não voltaram a reprisar o ato, mesmo com a sister tendo comentado com outros confinados que estava a fim.

Karol, por exemplo, pareceu tentar vender o peixe de Thais para o cantor:

- Ó lá, a monstrinho ali. A Thaís, ela fica aqui, fofinha, mas você já viu essa. Louca para te agarrar. Ela fica se segurando.

Enquanto isso, Viih Tube conversou com a sister e a incentivou a tomar a iniciativa, além de especular que Fiuk teria motivos fora do confinamento para não se envolver com a amiga:

- Esse povo que tem medo das câmeras, né? Eu acho que ele tem medo de alguém ver. Você não acha? Alguém lá fora. Ele deu a entender que queria ficar com você. Beijou a sua cabeça. Vai logo, beija ele.

Mas esse possível romance não parece agradar a todos, já que Caio criticou a situação em conversa com Pocah:

- Talvez não de propósito, mas ele não deveria ter ficado com ela.

A MC, por sua vez, comentou que a cirurgiã-dentista se apegou ao filho de Fábio Jr.:

- Foi sem a intenção de ter algo a mais. Não é que ela queira ter algo a mais, só que ela quer ficar com ele, quer beijar ele, ter alguém para beijar... É chato porque ela curtiu mesmo ficar com ele.

No fim das contas, os dois acabaram dando um rápido selinho durante a festa.

Curtiu demais

E também teve susto na festa da líder Sarah! Em determinado momento, Pocah estava na pista de dança com outros brothers quando caiu no chão, desacordada. Alguns demoraram para perceber o que havia acontecido, mas logo tentaram ajudar a MC. De acordo com o site Ana Maria, a câmera foi cortada e só voltou a mostrar a funkeira quando ela já estava se recuperando. Pocah teria, ainda, sido encaminhada ao confessionário, onde recebeu tratamento médico e glicose.

Votos e paredão

E é claro que a conversa sobre possibilidades de voto e resultado do paredão não ficou de fora. Sarah, por exemplo, revelou que se decepcionou com Arthur no jogo e que poderia facilmente votar no brother:

- Ele é covarde para puxar um assunto e falar. Continuo gostando dele. Saindo daqui, quero continuar sendo amiga dele. Só que, aqui, ele virou uma pessoa que eu votaria.

Já Gilberto acabou levando uma resposta amarga em conversa com Rodolffo. O doutorando em economia resolveu fazer uma brincadeira enquanto conversava com o outro brother, perguntando se ele sentiria sua falta caso fosse eliminado:

- Se eu sair amanhã, tu vai sentir saudades de mim? É para dizer sim. Não é para pensar, não. [Risos]

Rodolffo, no entanto, deu uma resposta não esperada pelo colega:

- Você quer que eu te agrade ou você quer que eu seja sincero? No jogo eu prefiro que você saia, no jogo. Quero te encontrar lá fora. No jogo, entre os três, eu prefiro que você saia. Sou sincero, mas se você ficar, nós vamos trocar normal. É que eu gosto de ser sincero com as coisas.

Em outro momento, Karol Conká conversava com Viih Tube quando alegou que não quer mais deixar o jogo, como havia afirmado anteriormente. No entanto, parece que mesmo que Karol se safe da eliminação, as chances de que a cantora volte para a berlinda existem, como afirmou a youtuber:

- Do fundo do coração, eu vou ser bem sincera com você. Eu senti tanto que você me odiava, que se a Sarah não tivesse te colocado, eu votaria em você. Eu votaria.

Preocupação dos famosos

Do lado de fora da casa, a expectativa geral das redes sociais é que Karol deixe o programa com uma rejeição potencialmente alta. Embora muitos famosos estejam apoiando a saída da rapper, alguns ainda destacam a importância de respeitá-la caso isso aconteça, evitando ataques contra sua pessoa.