Saiba como Kim Kardashian contou do divórcio para sua filha mais velha, North West

23/02/2021 | 10:10



Após dar entrada nos papeis do divórcio com Kanye West, Kim Kardashian conversou com sua filha mais velha, North West, de sete anos de idade, mas ainda não revelou nada para Saint, de cinco anos, Chicago, de três anos, e Psalm, de um ano. De acordo com o que uma fonte contou ao Hollywood Life, a primogênita está entendendo o máximo que pode.

Lembrando que os problemas do casal começaram há um bom tempo e, atualmente, Kanye e Kim vivem em estados diferentes. Então, quando a empresária resolveu contar a triste notícia para a filha, a família toda já estava no meio de uma grande mudança. A pessoa próxima deu os seguintes detalhes:

- As crianças mais novas não sabem o que está acontecendo, mas North sabe o que está acontecendo. Kim sentou-se sozinha para contar a ela, mas não para os mais novos.

A fonte ainda continua:

- Kim e Kanye vivem assim há muito tempo. O ano passado foi exatamente assim, em que eles viveram vidas separadas tanto física quanto emocionalmente, então, quer tenha havido papelada ou não, eles não têm vivido em uma situação conjugal convencional. Isso não será uma mudança para as crianças de forma alguma. Pode ser que seja um pouco mais fácil, porque agora os advogados podem cuidar de tudo. O relacionamento deles tem sido muito tenso de qualquer maneira, mas eles querem dar o melhor de si para criarem juntos os filhos.

Lembrando que notícias recentes apontam que Kim e Kanye já combinaram que seguirão com guarda conjunta.

Uma segunda pessoa próxima ainda contou um pouco mais sobre as outras três crianças, que ainda não sabem bem o que está acontecendo:

- Eles entendem o máximo que podem sobre o que está acontecendo para suas idades e estão indo excepcionalmente bem. As coisas não vão mudar muito. A vida que eles têm agora. Parece que eles estão divorciados desde o verão passado.

Kanye tem uma fazenda no estado de Wyoming, mas está pensando em comprar uma propriedade nos arredores de Los Angeles, justamente para poder ficar perto de seus filhos. Uma terceira fonte contou:

- Kanye ainda quer construir um complexo fora de Los Angeles. É provavelmente assim que ele verá as crianças quando vier para a Califórnia. Ele tem ido para lá de forma discreta, há algum tempo. Ele odeia L.A. por causa dos paparazzi, barulho e multidões. Ele gosta de ficar isolado com uma equipe muito pequena ao seu redor. É quando ele fica mais criativo e feliz.

No dia 19 de fevereiro foi informado que, após diversos rumores, Kim havia dado entrada nos papeis para se divorciar oficialmente de Kanye. Apesar da tensa situação, parece que o ex-casal estava lindando com tudo de forma amigável.