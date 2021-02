7 dicas sobre motos que transformarão sua experiência no motociclismo

Da Redação

Do Garagem360



23/02/2021 | 09:18



O motociclismo é uma das experiências mais libertadoras possíveis, a sensação de liberdade pela estrada é difícil de explicar, mas é importante se preparar corretamente com antecedência para ter a melhor experiência possível.

Dito isso, a manutenção da moto não precisa ser difícil. Normalmente, apenas alguns minutos por dia é suficiente para manter tudo funcionando corretamente, além disso, você precisa se certificar que tem o equipamento certo, isso vai fazer você economizar muito tempo a longo prazo.

Então, aqui vão sete dicas sobre motos que você pode fazer em apenas alguns minutos para ajudá-lo a pilotar como um profissional.

1 – Use ímãs para prender algum recado ou lembrete

Os ímãs são incríveis – são resistentes ao calor, baratos e não deixam resíduos. Por esse motivo, eles são ótimos para colar em um tanque de metal quente. Mas, você deve estar se perguntando porque faria isso. Bom, você pode anotar um endereço por exemplo e seguir as instruções enquanto dirige.

Sim, muitos de nós gostamos de memorizar nossa rota, então não precisamos ficar checando mapas, mas às vezes simplesmente esquecemos: uma rápida olhadinha em um rascunho pode economizar muito tempo – o que é muito útil quando estamos na correria do dia a dia.

2 – Use veículos grandes como proteção no estacionamento

A segurança é fundamental em tudo o que fazemos. Embora hoje em dia tenha muitos materiais que nos informem sobre como nos mantermos em segurança de modo online, que vão desde o melhor software antivírus até guias de jogo responsável, muitas vezes na vida real não nos preocupamos em nos manter seguros.

As motos são constantemente roubadas, especialmente as top de linha que são as mais visadas pelas gangues, então, elas são o alvo. Para evitar isso, você pode tomar pequenas medidas, como: estacionar sua moto atrás de um veículo grande, como uma van ou SUV, pode parecer simples, mas os ladrões são oportunistas e tendem a roubar coisas que estão obviamente à vista. Reduza as chances de isso acontecer e esconda sua moto.

3 – Dê um up na sua viseira

As viseiras não são exclusivas dos jogadores de golfe e pôquer. No mundo do motociclismo, as viseiras são muito mais importantes: elas podem ajudar a bloquear os perigosos raios de sol que até mesmo os melhores óculos podem não dar conta.

A boa notícia é que não precisamos gastar uma fortuna para bloquear os raios solares. Basta aplicar uma tira de fita adesiva preta (não mais do que alguns centímetros de largura) no topo da viseira do seu capacete para lhe dar mais proteção contra o brilho do sol.

4- Seque seus calçados rápido

Todo motociclista de vez em quando acaba molhando os pés – é um dos preço que se paga pela liberdade de andar ao ar livre – mas há um truque simples para acelerar o processo de secagem. Basta encher o calçado com jornal ou revistas secas e deixá-los descansar por um ou dois dias. O material absorverá qualquer umidade de seu calçado, mas lembre-se que o melhor é substituí-lo quando estiver totalmente molhado.

Além disso, se ficar frio, então o jornal será uma vantagem se seus calçados estiverem forrados, porque o jornal age como um isolante quando a temperatura cai.

5 – Não perca os parafusos

O problema com os parafusos é que eles são pequenos e as coisas pequenas tendem a se perder, especialmente se os levarmos para a estrada conosco. Às vezes, precisamos daquele parafusinho para um reparo rápido no caminho, mas não conseguimos encontrá-lo no porta-objetos, ou pior, ele saltou em algum lugar ao longo do caminho.

A solução é tão simples, que é uma daquelas coisas que nos faz pensar “por que não pensei nisso antes?” Basta pegar um pedaço de papelão e prender todos os parafusos de que você precisa – eles vão ficar presos lá, mesmo com um solavanco ou curva na estrada, e a partir de agora você terá todos eles em um só lugar.

6 – Seja criativo

O lodo é um perigo para os motociclistas e devemos sempre tomar cuidado quando pilotamos fora da estrada, mas a qualquer momento podemos nos deparar com uma estrada ruim e muitas vezes não temos escolha a não ser estacionar nossas motos, o que por si só já é um problema – principalmente, porque elas podem deslizar e cair.

Um truque simples é pegar uma lata de refrigerante e amassá-la com o pé. Você terá então um suporte improvisado que oferece maior aderência em um terreno escorregadio. Uma solução barata e eficaz!

7 – Cole um lembrete na sua chave para não esquecer a trava de roda

Agora, fala sério, quem nunca tentou sair andando com a moto sem tirar a trava de roda?! Já aconteceu com a maioria de nós em algum momento, mas tem uma maneira muito simples de garantir que isso não aconteça novamente.

Para se lembrar de tirar a trava de roda, basta pegar o seu chaveiro e adicionar uma argola extra e, em seguida, prender um daqueles chaveiro etiqueta fluorescente. Agora, toda vez que você for dar partida, o brilho do chaveiro o lembrará de não sair sem retirar a trava.