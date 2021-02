Atriz de A Culpa é das Estrelas, Shailene Woodley confirma noivado com jogador de futebol americano

23/02/2021 | 09:11



Agora acabaram os rumores! Shailene Woodley, de 29 anos de idade, finalmente confirmou que está noiva. A atriz conhecida por trabalhos como o filme A Culpa é das Estrelas e a série Big Little Lies, confirmou que aceitou o pedido de casamento do jogador de futebol americano Aaron Rodgers, de 37 anos de idade.

Já existiam muitos rumores de que os dois tinham dado esse passo a mais no relacionamento, mas na segunda-feira, dia 22, ao participar do programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ela falou:

- Então, é meio engraçado isso. Todos estão surtando por causa disso e a gente: Ah, estamos noivos há um tempo. Ele é, antes de tudo, um ser humano maravilhoso, incrível. Mas nunca imaginei ficar noiva de alguém que joga bola para viver. Quando eu era criança, eu não ficava: Ah, quando eu crescer vou casar com alguém que joga bolas por aí! É, mas confesso que ele é realmente bom no que faz, contou, elogiando o jogador, que atua pelo time Green Bay Packers.

Lembrando que, recentemente, o quarterback, durante o NFL Honors, já havia se referido à atriz como noiva. Mas essa foi a primeira vez que ela confirma que os dois estão mesmo noivos.

- É uma honra vencer pela terceira vez, disse ele, ao receber o prêmio 2020 AP Most Valuable Player. E continuou:

- Certamente foi um ano muito louco, cheio de mudanças, crescimento, alguns momentos incríveis e memoráveis, jogando para poucos fãs ou sem platéia durante toda a temporada, fiquei noivo e joguei o melhor futebol da minha carreira.

Bacana, né?