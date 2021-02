México recebe carregamento de 200 mil doses da vacina Sputnik V

23/02/2021 | 02:58



O México recebeu nesta terça-feira, 23, o seu primeiro carregamento da vacina russa Sputnik V. Cerca de 200 mil doses chegaram ao aeroporto da Cidade do México a bordo de um voo que partiu de Moscou.

As autoridades mexicanas planejam usar as doses para iniciar a imunização de idosos nas periferias da cidade na quarta-feira, 24. O secretário de Relações Exteriores do país, Marcelo Ebrard, confirmou o recebimento do imunizante.

O México recebeu o primeiro lote de vacinas da Pfizer em meados de dezembro, mas se voltou para a Sputnik V em janeiro, quando houve atrasos em outros carregamentos. Em meados de fevereiro, o imunizante recebeu aprovação para uso emergencial no país e o governo mexicano assinou um contrato para comprar 400 mil doses da vacina.